۶۶درصد واحدهای صنعتی استان سمنان دچار کمبود نقدینگی هستند

بهروز اسودی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن پاسخ به این پرسش که بیشترین مشکلات امروز واحدهای صنعتی در استان سمنان چه مواردی را شامل می‌شوند، توضیح داد: بیش از هزار و ۷۰۰واحد تولیدی صنعتی در استان پروانه فعالیت رسمی دارند که از مجموع این واحدها، ۶۶ درصد مشکل کمبود نقدینگی دارند که این امر مختص به شرق یا غرب استان نبوده و می‌توان گفت در تمامی سطح استان سمنان این مشکلات وجود دارد.

وی افزود: رکود، نبود بازار، مطالبات بانکی، نقدینگی، مالیات، بدهکاری به وزارت نیرو بابت قبوض گاز، برق و ...، مشکلات کارگری و تأمین اجتماعی و ... از مهم‌ترین مشکلات صنعت در استان سمنان هستند که متأسفانه به بخش اعظمی از تولید در استان ضربه زده‌اند.

نقدینگی تنها مشکل تولید نیست

دبیر کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان همچنین گفت: مشکلات واحدهای تولیدی در بخش صنعت استان تنها مختص به کمبود نقدینگی نیست برای مثال امروز ۶۳درصد این واحدها با مشکلات مطالبات کارگری و ۵۹ درصد با معضل معوقات پرداخت‌نشده در این بخش درگیر هستند که متأسفانه این دو مشکل نیز اثرگذاری خودش را بر تولید استان نمایان ساخته است.

اسودی بابیان اینکه ۲۸.۷درصد واحد تولیدی در بخش صنعت استان سمنان با مشکل رکود تولید، ۲۰درصد با مشکل نبود بازار و ۲۵ درصد با مشکل تأمین نشدن مواد اولیه از خارج کشور مواجه هستند، بیان کرد: در سال ۹۵ تعداد قابل‌توجهی از واحدهای صنعتی و تولیدی استان به دلیل نبود بازار فروش و کمبود نقدینگی غیرفعال یا نیمه فعال بودند اما این روند دولت را بر آن داشت تا با ابتکار ایجاد سامانه بهین یاب مخصوص واحدهای تولیدی مشکل‌دار، بخشی از بار مشکلات را از دوش بخش‌های تولیدی بردارد که خوشبختانه ما در استان سمنان توانستیم سهم قابل قبولی را در این حوزه داشته باشیم.

وی بابیان اینکه دولت با درک مشکلات تولید در راستای رفع آن‌ها در سطح کشور با نیم‌نگاهی به مقوله تحقق اقتصاد مقاومتی گام‌های مثبتی برداشته است، افزود: در سال گذشته دو هزار و ۴۵۴واحد تولیدی در دو بخش صنعت و معدن و همچنین کشاورزی و دام‌پروری در سامانه بهین یاب ثبت‌نام کردند که با گذشت یک سال از این موضوع تاکنون و با برگزاری ۶۲ نشست کارگروه رفع موانع تولید در استانداری، ۷۸۰واحد تولیدی در هر دو بخش، ۴۳۹میلیارد و ۲۱۰میلیون تومان تسهیلات دریافت کردند که از این تعداد ۵۷۹ واحد با تسهیلات ۱۲۸میلیارد تومانی مختص به بخش کشاورزی و ۲۰۱واحد با تسهیلات ۳۳۶میلیارد و ۴۱۰میلیون تومانی در بخش صنعت و معدن هستند.

کمبود آب بحران صنایع استان سمنان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، بابیان اینکه یکی از نگران‌کننده‌ترین مشکلات واحدهای صنعتی ما در استان، نبود بازار است که گریبان یک‌چهارم تولید استان در بخش صنعت را گرفته، بیان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری ما نیازمند اصلاح ساختار گردش صنایع مان داریم به این معنا که باید با اصلاح ساختار مدیریتی در مقوله اقتصاد، جلوی سوء مدیریت‌ها را گرفت و وقتی به این مهم نائل آمدیم می‌توانیم به مدیریت تولید برسیم به این معنا که از انباشت محصولات تولیدشده جلوگیری کرده و جلوی ضررها را بگیریم امروز بالا بودن هزینه تولید باعث انباشت تولیدات می‌شود که این نشان‌دهنده وجود مشکلات ساختاری در صنایع این استان است که کمتر ارتباطی به تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی، کارگری و ... دارد و می‌توان با مدیریت آن را رفع کرد.

اسودی بیان کرد: بنده دبیر ۶۲ نشست کارگروه رفع موانع تولید در استان سمنان بوده‌ام که در این نشست‌ها شاهد تصویب ۹۰۰ مصوبه و اجرایی شدن نیمی از آن‌ها بوده‌ایم اما به‌واقع باید گفت مشکلات برخی واحدهای تولیدی ما حتی با پرداخت نقدینگی نیز رفع نمی‌شود که این امر، مشکلات ریشه‌ای در صنایع مان را گوشزد می‌کند.

وی در دیگر بخش سخنان خود ضمن بیان اینکه تنها مشکل واحدهای تولیدی ما نقدینگی، کارگری، تأمین اجتماعی، مالیات و ... نیست بلکه امروز کمبود آب نیز به معضلی بحرانی در تولید استان بدل شده است، ابراز کرد: برای رفع بخشی از مشکلات آب موردنیاز صنایع حفر ۱۸ تا ۱۹ حلقه چاه با دبی آب ۳۴۰ لیتر بر ثانیه در دستور کار قرار دارد اما باید دید که چگونه می‌توانیم فکری اساسی برای رفع مشکلات آب در شهرک‌های صنعتی‌مان بکار گیریم.