دوازدهمین جشنواره بین المللی نامه ای به امام رضا (ع) تمدید شد

عباس زارع معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مهلت ارسال آثار به یازدهمین جشنواره نامه‌ای به امام رضا تا ۸ تیرماه سال جاری بود که به دلیل استقبال مردم از این جشنواره مهلت ارسال آثار ۵ روز دیگر تمدید شد.

وی بابیان اینکه اهداف اصلی جشنواره اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی است، افزود: جشنواره سراسری نامه‌ای به امام رضا (ع) مردمی‌ترین جشنواره فرهنگی امام رضا (ع) محسوب می شودکه در سال گذشته بیش از ۱۳۷ هزار نفر و از ۵۸ کشور مخاطب داشت.

زارع اظهار داشت: فراخوان جشنواره امسال در ایران و سایر کشورها توزیع‌شده است و دل نوشته‌های علاقه‌مندان در حال دریافت است.

دوازدهمین جشنواره بین‌المللی نامه‌ای به امام رضا (علیه‌السلام) هشتم مردادماه امسال در بخش‌های بین‌المللی، ملی، استانی و ویژه برگزار می‌شود.

ارادتمندی و شیفتگی، جلوه‌های معنوی زیارت، شفاعت، درد دل، امیدها و آرزوها و جایگاه نماز در آموزه‌های اهل‌بیت (علیه‌السلام)، به‌ویژه حضرت رضا (علیه‌السلام) و نقش آن در سلامت اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی از محورهای دوازدهمین جشنواره بین‌المللی نامه‌ای به امام رضا (علیه‌السلام)، اعلام‌شده است.

این جشنواره در بخش ملی در دو رده سنی کودکان و نوجوانان (۷-۱۸ سال) و بزرگ‌سالان از (۱۸ سال به بالا) برگزار می‌شود.

شرکت تمامی گروه‌های سنی در بخش بین‌المللی این جشنواره آزاد اعلام‌شده و شرکت‌کنندگان این بخش می‌توانند از تمامی کشورها باشند، شرکت‌کنندگان این بخش می‌توانند ایرانیان مقیم خارج از کشور باشند.