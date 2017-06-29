ایجاد اشتغال برای ۲۲۰۰ نفر در الیگودرز طی سال ۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهانیان در جلسه شورای اشتغال شهرستان الیگودرز گفت: طی سال ۹۶ برای ۲ هزار و ۲۹۰ نفر با اعتباری بالغ بر ۵۷۴ میلیارد تومان، از محل اعتبارات دولتی و تسهیلات بانکی در این شهرستان شغل ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: گردشگری از مزیت های شهرستان الیگودرز است و لذا باید تلاش شود در راستای کاهش نرخ بیکاری این ظرفیت ها به کار گرفته شود.

محمد خدابخشی نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: وجود پتانسیل های خوبی همانند گردشگری، سنگ، گیاهان دارویی و گلخانه ای می تواند ضمن جذب سرمایه گذار زمینه را برای اشتغال پایدار در شهرستان فراهم کند.

وی یادآور شد: دستگاه های اجرایی شهرستان الیگودرز باید برنامه ریزی دقیقی در راستای رفع مشکل اشتغال و کاهش بیکاری داشته باشند.