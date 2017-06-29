به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین نشست نظریه‌پردازی در قلمرو علوم انسانی اسلامی، شنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۶ در مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا (تهران) برگزار می شود.

در این نشست که از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز می‌شود، آیت‌الله حسن‌ آقا نظری، حسن سبحانی، حسین عیوضلو و محمدعلی متفکرآزاد دیدگاه‌های خود را تحت عنوان «روش‌های تحقیق در اقتصاد اسلامی» ارائه خواهند کرد.

در این نشست جمعی از اساتید برجسته‌ اقتصاد اسلامی نیز حضور خواهند داشت تا به نقد و بررسی دیدگاه‌های مطرح شده در این جلسه بپردازند.

مجموعه‌ مباحث نشست‌های نظریه‌پردازی در قلمرو علوم انسانی اسلامی به صورت مکتوب در آینده‌ای نزدیک منتشر خواهد شد.

هشتمین نشست نظریه‌پردازی در قلمرو علوم انسانی اسلامی به همت مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا، دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی دانشگاه شیراز و کمیسیون اقتصاد اسلامی چهارمین کنگره برپا می شود.