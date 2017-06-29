۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۳۳

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

خرید ۲۱ هزار تن گندم از کشاورزان ورامین/خریدها ادامه دارد

ورامین- فرماندار ورامین از خرید ۲۱ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان ورامین تا به امروز خبر داد.

محمد رضا یوسفی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که ساعت کار سیلوی ورامین در فصل خرید محصول از کشاورزان از ساعت ۱۴:۳۰ به ساعت ۱۹ افزایش یافته است، اظهار داشت: مسئولان غله منطقه، با توجه به وجود تقاضا برای خرید محصولات کشاورزی، گاه تا پاسی از شب در سیلوی ورامین حضور داشته و به خرید محصولات کشاورزان می پردازند.

وی ادامه داد: یکی از مباحثی که برای ما دارای اهمیت فراوان است، کاهش طول صف کامیون هایی است که برای عرضه محصولات خود در مقابل سیلو تشکیل شده است.

فرماندار ورامین با بیان این که خرید کلزا از ۱۳ خرداد در سیلوی این شهرستان آغاز شده و تا پایان تیرماه ادامه خواهد داشت، افزود: تاکنون بیش از هزارو ۲۰۰ تن دانه روغنی کلزا در سیلوی ورامین خریداری شده و همچنان نیز این خریدها ادامه دارد.

وی گفت: پیش بینی می کنیم میزان خرید کلزا در ورامین از ۱۵۰۰ تن عبور کند، این در حالی است که سال گذشته ۲۴۰ تن کلزا خریداری شده بود که دلایل این افزایش بارندگی های خوب امسال و افزایش سطح زیر کشت این دانه روغنی با توجه به تبلیغات خوب همکاران من در جهاد کشاورزی و فرهنگ سازی در میان کشاورزان برای کشت این محصول مفید است.

یوسفی از خرید بیش از ۲۱ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان خبر داد و افزود: این میزان ثبت شده برای خریدها تا به امروز است و با توجه به ادامه خرید تا پایان تیرماه، انتظار داریم میزان خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان، بسیار بیش از این شده و رکورد چشمگیری در این زمینه رقم بخورد.

