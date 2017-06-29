به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور صبح امروز در مراسم اختتامیه نمایشگاه قرآنی و رونمایی از صفحات اول فرش قرآنی در دانشگاه هنر اسلامی تبریز تشریح کرد: در ماهی که گذشت، نمایشگاه باارزش قرآنی برپا شد که در نوع خود، نمایشگاهی فاخر و کمنظیر بود.
وی ادامه داد: در طول سال ۹۶ برنامههای گستردهای در حوزه قرآن و عطرت توسط معاونت قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی برنامهریزی شده که تا پایان سال و با کمک فعالان و اساتید این حوزه برگزار خواهد شد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی اعلام کرد: سهم استان از حافظین قرآن در کل کشور مسئلهای است که در کانون توجه قرار دادهایم و امیدواریم به نتیجه مطلوب برسیم.
وی خاطرنشان کرد: همهساله نمایشگاه قرآنی در کنار نمایشگاه کتاب که چیزی حدود ۸۰۰هزار بازدیده کننده دارد، برگزار میشد که امسال با کمک بخش خصوصی این نمایشگاه برای اولینبار به طور مجزا برگزار شد.
محمدپور در پایان تصریح کرد: خصوصیسازی چنین برنامههایی از اولویتهای ماست و راغب هستیم برگزاری آنها را بخشهای خصوصی بر عهده بگیرند.
