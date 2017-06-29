ارسال ۴۰ مقاله به دبیرخانه جشنواره ملی امام رضا(ع) در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جلسه برگزاری همایش سیمای امام رضا (ع) در فرهنگ و ادب عامه امروز پنج شنبه با حضور اعضای دبیرخانه این جشنواره ملی در استان در محل اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه برگزار شد.

ارسال ۴۰ مقاله به دبیرخانه جشنواره از مباحث مطرح شده در این نشست بود. هم‌چنین اعلام شد که ۱۴ مقاله از مقالات ارسالی به انتخاب داوران برگزیده شده است.

از دیگر موارد مطرح شده این بود که از مقالات ارسالی تعداد ۱۲ مقاله با موضوع ادبیات عامه و ۲ مقاله با موضوع کرامت انسانی از منظر امام رضا(ع) و قرآن هستند.

همچنین در این نشست مصوب شد همایش امام رضا(ع) در دهه اول مرداد سال جاری(دهه کرامت) در تالار انتظار برگزار شود.

لازم به ذکر است، داوری مقالات را دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه، دکتر غلامرضا سالمیان، دکتر الیاس نورایی و دکتر موسی پرنیان از اساتید برجسته ادبیات به عهده داشتند.

در این جشنواره نفرات اول تا هشتم حائز جایزه نقدی و لوح سپاس خواهند شد و تمام مقالات ارسالی در مجموعه مقالات این همایش به چاپ خواهند رسید و دوشنبه ۱۲ تیر ۹۶ نیز اسامی برندگان اعلام خواهد شد.