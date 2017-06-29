به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جلال شربیانی پنجشنبه در مراسم اختتامیه نمایشگاه قرآنی و رونمایی از صفحات اول فرش قرآنی در دانشگاه هنر اسلامی تبریز اظهار داشت: دانشگاه هنر اسلامی تبریز اولین زیربنای خود را با اعتباراتی بنیان گذاشت که از سوی رهبر معظم انقلاب به ما داده شد و به عبارتی ماموریت تاسیس دانشگاه را از رهبر گرفتیم.

وی ادامه داد: مسئله هنر متعهد، مسئله‌ای است که به عنوان رسانه‌ای صامت حرف اول را در دنیای امروز می‌زند و به خاطر تاثیرگذاری بالا، باید مورد توجه قرار گیرد و این دانشگاه نیز در همین راستا در سال ۱۳۷۵ تاسیس گردید.

حجت‌الاسلام شربیانی خاطرنشان کرد: یکی از آثار مهم و فاخر دانشگاه به رهبر معظم انقلاب فرش قرآنی نفیسی بود که ایشان در هنگام دریافت آن فرمودند: این اثر به عنوان یادگاری عظیم برای جمهوری اسلامی خواهد بود.

وی با بیان اینکه ۷ رشته علمی در این دانشگاه تدریس می‌شود گفت: تمام تلاش ما برای زنده کردن هنرهای فراموش شده ایران و جامعه اسلامی است که در این راستا حتی به حوزه مولتی مدیا یا چندرسانه‌ای تبریز ورود کرده‌ایم.

سرپرست نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه هنر اسلامی تبریز در پایان با قدردانی از نمایشگاه قرآنی که در آن دانشگاه برگزار شده بود اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم طرحی نو در ارائه هنرهای اسلامی به وجود بیاوریم.