هندبال کردستان هم تراز با استان های برخوردار فعالیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید مردوخی ظهر امروز در مجمع سالیانه هیات هندبال استان کردستان که در محل سالن هیات هندبال استان برگزار شد، گفت: همه در تلاش برای فراهم سازی اوقات فراغتی برای جوانان هستیم که از آسیب های اجتماعی به دور باشند.

رئیس هیات هندبال استان کردستان اظهار داشت: رسالت ورزش این است که جوانان را از بزهکار، مشکلات و آسیب های اجتماعی دور نگه دارد.

وی با بیان اینکه بنده به عنوان خادم هندبال رابط بین بازیکنان و روئسای هیات ها با مسئولان استان و کشور هستم، افزود: تیمی که در مسابقات مقام اول را به دست می آورد تلاش های زیادی می شود و دست های زیادی پشت پرده برای موفقیت تیم و استان وجود دارد.

مردوخی با اشاره به اینکه در ارزشیابی اداره کل ورزش و جوانان استان رده هفتم را کسب کردیم، گفت: هیات هندبال کردستان در ارزشیابی استان های فدراسیون هندبال نیز مقام هشتم را کسب کرد و اگر در تلاش برای ارتقای این رده نباشیم قطعا دچار افت خواهیم شد.

رئیس هیات هندبال استان کردستان عنوان کرد: کردستان استان صنعتی نیست و حمایتی از تیم های برتر استان ما علل خصوص تیم لیگ برتری بانوان هندبال کردستان نمی شود.

وی با بیان اینکه مسئولان همه در خواب هستند، گفت: دو هفته دیگر تیم بانوان باید اعلام آمادگی خود در لیگ برتر را به فدراسیون اعلام کند در حالی که هر مذاکره ای به منظور جذب اسپانسر برای این تیم به نتیجه ای نرسیده است.

مردوخی گفت: سقز، بانه و تعدادی از شهرستان های استان در گذشته موفقیت های بسیاری را بدست آوردند اما به دلیل نبود پشتوانه مالی فعالیت آنها به نسبت استان های صنعتی کشور فراموش و به حاشیه کشیده شدند.

رئیس هیات هندبال استان کردستان اظهار داشت: هیات هندبال استان کردستان در سطح استان های صنعتی و قدرتمند کشور فعالیت می کند اما مشکلات مالی کمر کردستان را شکسته و فعالیت ما را به نسبت استان های دیگر کم رنگ کرده است.

وی افزود: این رشته نیازمند اتحاد و همفکری است و باید هندبال را در میان مردم تبلیغ و گسترش دهیم تا استعداد های جوان با این رشته جذب شوند.

مردوخی گفت: در صدد برگزاری مسابقات هیات حداقل در یک رده به صورت لیگ استانی هستیم و در سال جاری این مهم را عملی خواهیم کرد.

رئیس هیات هندبال استان کردستان با بیان اینکه روئسای هیات شهرستان ها باید هیات رئیسه خود را تکمیل کنند تا به نظم کافی برسند، عنوان کرد: هیات های شهرستان ها نباید منتظر حمایت هیات استان باشند چون منابع ما اندک است و باید روئسا سرمایه های هیات را از طریق بخش خصوصی جبران کنند.

گفتنی است، در این جلسه ربیع قربانی به عنوان رئیس هیات هندبال شهرستان کامیاران، قانع دست افکن رئیس هیات شهرستان مریوان، جمال قادریان زاده رئیس هیات هندبال شهرستان سنندج، نافع محمدی رئیس هیات شهرستان دیواندره، امید شریعتی به عنوان دبیر هیات هندبال استان کردستان و عطااله معرفتی به عنوان سرپرست هیات هندبال شهرستان بانه منصوب شدند.