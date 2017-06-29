«شیخ ابوالفضل سلیمی زنجانی» دروس مقدماتی حوزه را در زنجان گذرانده و سپس، به مدت بیست سال در مدارس حوزه‌علمیه قم مشغول به تحصیل شد و پس از فراغت از تحصیل به زنجان بازگشته و قریب به ۴۵ سال در مدارس حوزه‌علمیه زنجان مشغول به تدریس و تربیت طلاب جوان گردید.

از شاگردان شاخص «آیت الله سلیمی زنجانی» در مدارس حوزه‌علمیه زنجان می‌توان به حجت‌الاسلام سیدیعقوب موسوی، حجت‌الاسلام سیدحسین جعفری و موسی جعفری اشاره کرد.

آیت‌الله شیخ ابوالفضل سلیمی زنجانی از علمای برجسته شهر زنجان و از موسسان حوزه علمیه خواهران این شهر صبح امروز(پنج شنبه)در سن ۹۳ سالگی در بیمارستان آیت الله موسوی شهر زنجان درگذشت.

مراسم تشیع و تدفین پیکر مطهر این روحانی روز جمعه ساعت یازده صبح از منزل مرحوم واقع در دروازه رشت به طرف مزار بالای زنجان خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: بزرگداشت حاج شیخ ابوالفضل سلیمی ۱۳ اسفند ماه سال ۹۴ توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان و با همکاری حوزه علمیه برگزار شد.

ناصر مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: همچنین در این مراسم از یادنامه استاد آیت الله شیخ ابوالفضل سلیمی تحت عنوان «عقل سیلم» که توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گردآوری و منتشر شده بود رونمایی شد.