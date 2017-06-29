چراغ خواب سازگار با شبکه های اجتماعی و ایمیل هم از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، این چراغ خواب که انرژی خود را از پورت یو اس بی تامین می کند، قابل اتصال به شبکه های وای فای نیز هست و علاوه بر اطلاع رسانی در مورد دریافت ایمیل یا پاسخ در شبکه های اجتماعی مانند توییتر برای امور دیگری مانند هشدار در مورد از کار افتادن شبکه های وای – فای و مدیریت لوازم خانگی هوشمند نیز قابل استفاده است.

همراه با این چراغ خواب یک برنامه موبایلی نیز عرضه می شود که با استفاده از آن می توان شدت نور چراغ خواب، خودکار یا دستی بودن آن، نور ساطع شده از چراغ خواب، تایمر و غیره را تنظیم کرد.

از طریق برنامه موبایلی یاد شده حتی می توان چراغ یاد شده را به گونه ای تنظیم کرد تا در برابر حرکت در اطراف خود حساس شده و به طور خودکار روشن شود. لذا اگر در تاریکی شب برای رفتن به دستشویی از خواب بیدار شوید این چراغ خواب به طور خودکار روشن می شود و روشنایی مسیر را برای شما تامین می کند.

شرکت سازنده این چراغ خواب هوشمند رابه قیمت ۲۴ دلار روانه بازار کرده و علاقمندان می توانند آن را به طور آنلاین از فروشگاه های کیک استار سفارش دهند.