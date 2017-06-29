به گزارش خبرنگار مهر، علی شمشیری امروز پنج شنبه در نشست خبری که در محل دفتر مدیریت و برنانه ریزی استانداری کرمانشاه برگزار شد، زمان اجرای برنامه های مبارزه با مواد مخدر را ۲۰ خرداد تا ۲۰ تیر عنوان کرد و افزود: این در صورتی است که باید هر روز، روز مبارزه با مواد مخدر باشد لذا در این راستا با همکاری سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کاری را آغاز کردیم و امیدواریم نتیجه مطلوبی در پی داشته باشد.

وی افزود: مواد مخدر و روان گردان ها از جمله شوک هایی است که به عنوان زلزله خاموش از آن یاد شده و یکی از ابزارهای جنگ نرم به شمار می رود که بحران جدی در جامعه به وجود می آورد.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: در سال ۲۰۱۴ میلادی بالغ بر ۲۴۷ میلیون نفر از جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال در بیش از۱۷۰ کشور جهان حداقل یکبار مصرف مواد مخدر سنتی با صنعتی را تجربه کرده است.

وی در ادامه به آمار معتادان طی ۱۰ سال اخیر اشاره کرد و یادآور شد: این آمار حکایت از رشد ۱۹ درصدی تعداد مصرف کنندگان مواد را نشان می دهد که این رشد فزاینده تقاضا و عرضه مواد را فراهم کرده است.

شمشیری ابراز داشت: تنوع مواد مخدر از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ از ۴۸۰ نوع به ۷۰۰ نوع رسیده و این افزایش رشد ۳۲۳ درصدی انواع مواد مخدر را نشان می‌دهد.

وی همچنین تصریح کرد: مواد مخدر و روانگردان به عنوان یک ابزار سیاسی- اقتصادی در مبادلات بین المللی تبدیل شده به طوری که گردش مالی ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیارد دلاری ناشی از فروش مواد مخدر در جهان و سود سرسام آور آن زمینه را برای فعالیت بیش از ۱ میلیون نفر در امر تجارت و قاچاق مواد مخدر فراهم کرده است.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه ادامه داد: متاسفانه پیوند بین قاچاق مواد مخدر و تروریست و ترویج جرائم سازمان یافته و نفوذ شبکه های قاچاق در بافت اقتصادی کشورهای در حال توسعه ضربات جبران ناپذیری وارد کرده است.

وی به وضعیت مرزهای شرق اشاره کرد و افزود: کشور افغانستان از سال ۹۵ نسبت به سال ۷۶ با رشد ۲۴۷ درصدی در حوزه سطح زیر کشت خشخاش از ۵۸ هزار هکتار به ۲۱۰هزار هکتار افزایش یافته است.

وی رشد تولید تریاک را در افعانستان ۷۱ درصد عنوان و خاطر نشان کرد: تولید تریاک در افعانستان از ۲۰۸۴ تن در سال ۷۶ به ۴۸۰۰ تن در سال ۹۵ رسیده است.

وی اذعان داشت: میزان ۸۴ درصد تریاک جهان در افغانستان تولید می شود و ما در همسایگی یک چنین کشوری هستیم لذا چیزی حدود ۸۰ درصد کشفیات ما در نواحی مرزی افغانستان است.

به گفته شمشیری همسایگی با کشور افغانستات به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان، نقش تهاجم فرهنگی اجتماعی، عدم پاسخگویی به نیاز جوانان، فقر غنی سازی اوقات فراغت، بیکاری، کمبود نشاط اجتماعی، ضعف در آموزش مهارت‌های زندگی و ... سبب شده تا اعتیاد جایگاه ویژه ای در آسیب های اقتصادی به خود اختصاص دهد.

وی افزود: این بحران سبب شد تا از سوی مقام معظم رهبری اولین اولویت در بین ۵ آسیب کشور به اعتیاد اختصاص داده شود که در این راستا بیش از ۹۰ درصد جامعه ما نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده اند.

شمشیری به همکاری بی شائبه سپاه استان در این زمینه اشاره کرد و افزود: در ۱۲ استان سپاه به جنگ اعتیاد می رود و در استان کرمانشاه در ۱۱ نقطه آلوده با اعتباری بالغ بر ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در این زمینه وردود پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه ۶۴ درصد معتادان متاهل، ۲۰ درصد فوق دیپلم به بالا و ۲۲ درصد شاغل هستند گفت: ۶۵ درصد بزهکاری ها، ۵۵ درصد طلاق ها، ۳۰ درصد کودک آزاری ها و ۳۵ درصد قتل عمد در استان ناشی از معضل اعتیاد است.

شمشیری بیان داشت: امروز غالب مصرف در استان تریاک است که این امر با ۶۶.۸ درصد رتبه اول در کل کشور را به خود اختصاص داده است و این نشان می دهد که در استان مصرف مواد صنعتی که بسیار خطرناکتر است از درصد بسیار کمی برخوردار است.

شمشیری همچنین به میزان مرگ و میر ناشی از سوء استفاده مواد مخدر در سال ۹۵ اشاره کرد و افزود: طی سال گذشته در کشور ۳ هزار و ۱۹۰ نفر و در استان کرمانشاه ۱۳۵ نفر (۱۱۷ نفر مرد و ۱۸ نفر زن) جان خود را از دست دادند.

وی گفت: طبق آمار شیوع شناسی، شیوع مواد مخدر در استان کرمانشاه طی سال ۹۵ از متوسط کشوری یک درصد پایین تر آمده است این درحالی است که در سال ۹۰ یک درصد بالاتر از متوسط کشوری بوده است.