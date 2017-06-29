همه نهادها باید نقش خود در اجرای اقتصاد مقاومتی را مشخص کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری استان گیلان که با رویکرد اقتصاد مقاومتی تشکیل شد، با اشاره به شور سیاسی مردم گیلان در انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: مردم گیلان همواره در طول تاریخ نقش مهمو تعیین کننده ای در کشور داشته اند.

وی با بیان اینکه برگزاری موفق و شکوهمند انتخابات ریاست جمهوری سبب ارتقای جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران در سح منطقه و حتی دنیا شده است افزود: ایران هم اکنون از مهمترین مراکز دموکراسی است.

معاون اول رئیس جمهوری، منطقه خاورمیانه را آبستن وقوع حوادث متعددی دانست و تصریح کرد: تحرکات امریکا در منطقه سبب شده که ناامنی در منطقه افزایش یابد اما در عین حال جمهوری اسلامی ایران توانسته کشوری امن در منطقه باشد که برای حفاظت و حراست از امینت آن باید همه دست به دست هم دهیم و کشور را در تمامی حوزه ها اعم از مسائل اقتصادی به جلو هدایت کنیم.

جهانگیری بیکاری را یکی از چالش های بزرگ کشور عنوان کرد و افزود: بیکاری نسل جوان تحصیلکرده کشور که از رقم ۲۵ درصدی برخوردار است نیازمند تصمیم گیری های پیچیده و راه حل های درست است زیرا مساله بیکاری امروز جامعه با بیکاری دهه های گذشته کشور تفاوت پیدا کرده است.

وی راهکار حل مساله بیکاری را افزایش تولید و جذب سرمایه گذاری دانست و گفت: برای رسیدن به افزایش تولید و سرمایه گذاری، نیازمند حضور قوی بخش خصوصی هستیم که این مهم با حمایت نظام بانکی و تعامل همه دستگاه ها امکان پذیر است.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به سیاست گذاری این ستاد و اهمیت اجرای آن توسط همه دستگاه ها و نهادهای مختلف تاکید کرد: ویژگی سیاست های اقتصاد مقاومتی اینست که از قدرت اجماع پذیری بین همه نهادها و دستگاه های مختلف برخوردار است.

جهانگیری افزود: هر نهاد و دستگاهی اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه و سپاه و سایر نهادها باید سهم و نقش خود را در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تعریف و مشخص کنند.

هیئت دولت دوازدهم جوانتر و خلاق تر می شود

وی با بیان اینکه حمایت هایی از سوی دولت برای ورود بخش خصوصی و افزایش تولید و جذب سرمایه گذاری در طی سال ۹۵ صورت گرفته گفت: همه باید دست به دست هم دهیم تا با اتمام طرح های نیمه تمام و حمایت و اعتماد به بخش خصوصی، اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه تاکید کرد: با تشکیل و ترکیب کابینه دولت دوازدهم از نیروهای مجرب و نیروهای جوانتر و خلاق تر می توان به دستاوردهای مطلوب تری در حوزه اقتصاد دست یافت.

جهانگیری با اشاره به ظرفیت های گیلان برای توسعه گردشگری گفت: ورود بیش از ۳۰ میلیون گردشگر به گیلان باید باعث تحول اقتصادی ساکنان آن شود در حالی که به نظر می رسد بنا به گفته های استاندار، این تحول در گیلان رخ نداده است.

وی بر تشکیل گروهی در حوزه گردشگری برای مطالعه در باره علل بهره مند نشدن گیلان از مزایای توسعه گردشگری تاکید و بیان کرد: گیلان استانی مرزی است و انتظار می رود که در حوزه صادرات غیرنقتی نقش عمده ای در کشور ایفا کند.

معاون اول رئیس جمهور با ابراز تاسف از تحق نیافتن وعده دولت در اتمام راه آهن گیلان، وعده داد که بزودی راه آهن گیلان به اتمام برسد و افزود: علاوه بر مزایای گردشگری، گیلان می توان کانون صنایع دانش بنیان شود تا جایگاه بهتری در توسعه ملی و حتی فراملی برای خود ایجاد کند.

جهانگیری در پایان سخنان خود در جلسه شورای اداری استان گیلان تاکید کرد: کارگروهی در تهران برای بررسی مشکلات و موانع مطرح شده گیلان تشکیل می شود تا راهکارهای نهایی برای رفع آن ها اندیشیده شود.