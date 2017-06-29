تأسیس اتاق اطلاعات کشاورزی در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زینلی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه گیاهان دارویی و طب سنتی نطنز اظهار کرد: در چند سال اخیر در زمینه تولید، تکثیر و ترویج گیاهان دارویی در سطح شهرستان با کمک مدیریت جهاد کشاورزی و فعالان کشت گیاهان دارویی، تلاش ها و اقدامات خوبی صورت گرفته است و انتظار می رود با توجه به سودآوری کشت گیاهان دارویی، سطح زیر کشت و میزان تولید این گیاهان در نطنز به سرعت افزایش یابد.

وی تصریح کرد: برای توسعه کشت گیاهان دارویی مشکلاتی وجود دارد که از جمله آنها می توان به عدم اطلاع کشاورزان از نحوه کشت و بازار اطمینان وسیع اشاره کرد.

رئیس انجمن گیاهان دارویی استان اصفهان افزود: در مورد بازار فروش، توصیه می کنیم کشاورزان از طریق جهاد کشاورزی با انجمن گیاهان دارویی همکاری بیشتری داشته باشند و با مشاوره های انجمن در زمینه آموزش کشت، انتخاب گیاه، تولید، تکثیر و فروش محصولات، به طور برنامه ریزی شده وارد این عرصه شوند.

وی با اشاره به دستاوردهای جشنواره نخست طبیعت گردی، طب سنتی و گیاهان دارویی نطنز توضیح داد: مطمئنا از هر جشنواره تا جشنواره بعدی، تغییرات و دستاوردهایی وجود دارد که با توجه به اینکه ما قصد نداریم همه بخش کشاورزی را معطوف به گیاهان دارویی کنیم، افزایش ۴۰ درصدی کشت گیاهان دارویی بعد از جشنواره نخست در نطنز نشان از رشد قابل قبول تولید این گیاهان و نتایج ارزنده جشنواره دارد.

زینلی تأکید کرد: یکی از مهمترین محورهایی که جشنواره روی آن برنامه ریزی داشته و خوب است بیشتر هم تقویت بشود، تلاش برای ترغیب کشاورزان به سمت کشت گیاهان دارویی است که در کنار کارآفرینی و بازدهی اقتصادی بالای تولید این گیاهان، می توانیم با کاهش مصرف آب از بحران خشکسالی با موفقیت عبور کنیم.

وی در ادامه خواستار تأسیس اتاق اطلاعات کشاورزی شد و گفت: این اتاق بایستی متشکل از کارشناسان و متخصصین این بخش باشد و آنها با پایش بازار به کشاورزان اطلاعات بدهد که در هر زمانی کدام گیاه را بکارند که مورد نیاز بازار است، زیرا اگر زمانی موفق می شویم که با تأسیس این اتاق با رصد بازار داخلی و خارجی علاوه بر شناسایی نیاز داخلی، بتوانیم بازارهای خارجی را نیز در دست بگیریم.

رئیس انجمن گیاهان دارویی استان اصفهان در پایان یادآور شد: برای ترغیب کشاورزان به تولید گیاهان دارویی و افزایش کشت آن باید اطلاع رسانی وسیعی صورت گیرد و در کنار آموزش کشاورزان، با پایش اطلاعات کشاورزی و بازار از متضرر شدن کشاورزان جلوگیری کنیم و یک بازار فروش مطمئن را پیش رویشان قرار دهیم.