۳ درصد از زندانیان اردبیل زنان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مراد فتحی بعدازظهر پنجشنبه در بازدید از بند زنان زندان اردبیل به خبرنگار مهر گفت: آمار زندانیان زن در زندانهای استان پایین است و این موضوع جای خرسندی دارد.
وی افزود: آمار حداقلی زندانیان زن نشان میدهد که ارتکاب به جرم در بین زنان اردبیلی به مراتب پایین است و زنان و دختران در سلامت فرهنگی و اخلاقی به سر میبرند.
مدیرکل امور زندانهای استان در خصوص آمار کودکان زندانی که در زندانها نگهداری میشوند، افزود: مهدکودکی به منظور نگهداری از کودکان تدارک دیده شده است.
فتحی تأکید کرد: هر چند تعداد کودکان متجاوز از چهار نفر نیست، اما در مهدکودک آموزشهای مختلف به کودکان ارائه میشود.
وی متذکر شد: تلاش بر این است که کودکی که والدین زندانی دارد به ویژه در سنین بالای شش سال به خانواده سپرده شود که در صورتی که فردی حاضر به مراقبت نباشد از کمک مراکز بهزیستی استفاده میکنیم.
مدیرکل امور زندانهای استان تأکید کرد: کودکانی که در زندان نگهداری میشوند از مراقبت کامل برخوردار بوده و برنامههای آموزشی و تربیتی برای آن ها ارائه میشود.
