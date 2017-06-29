مرکز اورژانس اجتماعی ۱۲۳ در هشترود راه اندازی شد

حمیدرضا معصومی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مرکز اورژانس اجتماعی ۱۲۳ هشترود در جهت پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی راه اندازی شده و قرار است شهرستان چاراویماق را نیز پوشش دهد.

وی ادامه داد: با تلاش های صورت گرفته و با استناد به مفاد جزء (ب) ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران با موضوع پیشگری و کاهش آسیبهای اجتماعی از طریق توسعه مراکز فریتهای اجتماعی، اورژانس اجتماعی (۱۲۳) در شهرستان هشترود بزودی به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: این مجوز برای پنج شهرستان صادر شده که شهرستان هشترود هم یکی از آنهاست.

معصومی اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است تا پایان تیرماه، عملیات ساختمان مرکز به پایان برسد تا شاهد استفاده از آن در ماههای آتی باشیم.

معصومی خاطرنشان کرد: طبق اطلاعیه صادر شده برای این اورژانس ۸ نفر نیز در رشته های شغلی مسئول مرکز، روانشناس، مددکار، راننده و نیروی خدماتی با مدرک تحصیلی ارشد و لیسانس و دیپلم جذب خواهد شد.