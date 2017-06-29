شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توده هوای گرم در چهارمحال و بختیاری استقرار می یابد، اظهار داشت: توده هوای گرم در حال ورود به استان چهارمحال و بختیاری است و تا هفته اینده در این استان استقرار می یابد.

وی عنوان کرد: بررسی نقشه های پیش یابی عددی کماکان استقرار جوی نسبتا پایدار طی سه روز آینده را بر سطح استان نشان می دهند.

رئیس سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در این مدت آسمان استان صاف گاهی همراه با وزش باد خواهد بود.

وی ادامه داد: برای روزهای جمعه و شنبه افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید و گردوغبار رقیق در این استان انتظار می رود.