دیدار بسکتبالیست های جوان ایران با طلایی ترین تیم جهان در گام اول

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال زیر ۱۹ سال (جوانان) جهان از فردا شنبه به میزبانی مصر آغاز می شود. ۱۶ تیم برتر جهان برگزارکننده این رقابت ها هستند که تا ۱۸ تیرماه ادامه خواهد داشت.

تیم های شرکت کننده در این دوره مسابقات بسکتبال جوانان جهان در چهار گروه دیدارهای مقدماتی خود را برگزار می کنند. طبق قرعه کشی انجام شده، تیم بسکتبال جوانان ایران در گروه D مسابقات با تیم های آمریکا، آنگولا و ایتالیا همگروه است.

گروه بندی مسابقات بسکتبال جوانان جهان به شرح زیر است:

گروه A

نیوزلند، کره جنوبی، فرانسه، تیم چهارم قاره آمریکا

گروه B

آلمان، مصر، پورتوریکو، لیتوانی

گروه C

کانادا، ژاپن،اسپانیا، مالی

گروه D

ایران، آنگولا، ایتالیا، آمریکا

به گزارش مهر، آغاز مسابقات بسکتبال زیر ۱۹ سال جهان به سال ۱۹۷۹ در سالوادور برزیل برمی گردد. اولین حضور تیم بسکتبال جوانان ایران در مسابقات جهانی اما سال ۲۰۰۳ انجام شد. آن دوره مسابقات در یونان برگزار شد و طی آن تیم کشورمان در میان ۱۶ تیم شرکت کننده به جایگاه شانزدهم و آخر بسنده کرد. دومین حضور بسکتبالیست های جوان ایران در مسابقات جهانی با یک پله ارتقا همراه بود. آنها در رقابت های ۲۰۰۹ نیوزلند به عنوان پانزدهم دست یافتند.

تیم بسکتبال جوانان ایران در مسابقات ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ نیز به ترتیب در رده های یازدهم و چهاردهم ایستادند. بر این اساس حضور در مسابقات ۲۰۱۷ مصر، پنجمین حضور تیم بسکتبال جوانان ایران به حساب می آید. این تیم سهمیه حضور در این رقابت ها را سال گذشته با کسب عنوان نخست مسابقات قهرمانی آسیا که در تهران برگزار شد، به دست آورد.

طبق برنامه اعلام شده، تیم بسکتبال جوانان ایران فردا و در روز نخست مسابقات قهرمانی جهان به مصاف آمریکا می رود که به عنوان قهرمان قاره در این رقابت ها حضور دارد. آمریکا مدافع قهرمانی مسابقات جوانان جهان و پرافتخارترین تیم در ادوار مختلف این رقابت ها به حساب می آید طوریکه نیمی از مدال های طلا و جام قهرمانی این مسابقات را در اختیار دارد.

آمریکا در ۱۲ دوره گذشته مسابقات بسکتبال جوانان جهان ۶ بار قهرمان شد و ۳ بار هم به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد و از این حیث در صدر بهترین تیم های شرکت کننده در ادوار مختلف این رقابت ها دارد. صربستان، یونان، لیتوانی، استرالیا، اسپانیا و یوگوسلاوی سابق دیگر کشورهایی هستند که در این رقابت ها به عنوان قهرمانی دست یافته اند.

تیم بسکتبال جوانان ایران بعد از دیدار برابر آمریکا به مصاف آنگولا می رود سپس بعد از یک روز استراحت آخرین دیدار مرحله مقدماتی خود را برابر ایتالیا برگزار می کند.

برنامه دیدارهای مرحله مقدماتی سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال جوانان جهان به شرح زیر است:

شنبه دهم تیرماه

گروه A

*نیوزلند – کره جنوبی

*فرانسه – آرژنتین

گروه B

* آلمان – لیتوانی

*مصر - پرتوریکو

گروه C

*ژاپن – اسپانیا

*کانادا – مالی

گروه D

*ایران – آمریکا

*ایتالیا – آنگولا

یکشنبه ۱۱ تیرماه

گروه A

*کره جنوبی - آرژانتین

*فرانسه – نیوزلند

گروه B

*آلمان – پرتوریکو

* مصر – لیتوانی

گروه C

*اسپانیا – کانادا

*ژاپن – مالی

گروه D

*ایران – ایتالیا

*امریکا – آنگولا

سه شنبه ۱۲ تیرماه

گروه A

*کره جنوبی – فرانسه

* نیوزلند – آرژانتین

گروه B

*آلمان – مصر

* پرتوریکو – لیتوانی

گروه C

*ژاپن – کانادا

*اسپانیا – مالی

گروه D

*ایران – آنگولا

*ایتالیا – امریکا

در پایان مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال جوانان جهان، تیم های گروه A با B تیم های گروه C با D بر اساس جایگاه خود، دیدارهای مرحله دوم را برگزار می کنند. در این مرحله تیم های اول تا چهارم هر یک از گروه های A و C به ترتیب با تیم های چهارم تا اول گروه های B و D دیدار می کنند. این دیدارهای روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه برگزار می شود. تیم های برنده در این مرحله راهی مرحله یک چهارم می شوند و تیم های بازنده هم برای تعیین رده های نهم تا شانزدهم دیدارهای خود را دنبال می کنند.