هزارنفراز خدمات مشاوره ای تأمین اجتماعی خراسان جنوبی بهره مندشدند

مجید درویشی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: مرکز اطلاعرسانی و پاسخگویی تامین اجتماعی به صورت مستقیم پاسخگوی تماسهای تلفنی از طریق شماره ۱۴۲۰ است.
درویشی با بیان اینکه طی دو ماهه نخست سال جاری هزار و ۲۸۳ نفر از خدمات مشاوره ای تامین اجتماعی در استان استفاده کرده اند، گفت: بیشترین خدمات مشاوره ای مربوط به حوزه فنی بیمه شدگان بوده است.
مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی بیان کرد: طی این مدت ۴۹۷ نفر در زمینه مسائل مرتبط با حوزه فنی بیمه شدگان مشاوره گرفته اند.
درویشی بیان کرد: بیش از ۳۵۴ نفر در خصوص خدمات بخش مستمری بگیران و ۳۶۵ نفر نیز در حوزه درآمد اطلاعات گرفته اند.
مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی ادامه داد: کمترین مشاوره مربوط به بخش امور نام نویسی با ۶۷ مورد بوده است.
درویشی بیان کرد: بیمهشدگان درخصوص موضوعات ازکارافتادگی، بیمههای اختیاری، بیمه بیکاری، غرامت دستمزد، محاسبه بیمه خدمت سربازی و غیره راهنماییهای لازم را کسب کردند.
