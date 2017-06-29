هزارنفراز خدمات مشاوره ای تأمین اجتماعی خراسان جنوبی بهره مندشدند

مجید درویشی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: مرکز اطلاع‌رسانی و پاسخگویی تامین اجتماعی به صورت مستقیم پاسخگوی تماس‌های تلفنی از طریق شماره ۱۴۲۰ است.

درویشی با بیان اینکه طی دو ماهه نخست سال جاری هزار و ۲۸۳ نفر از خدمات مشاوره ای تامین اجتماعی در استان استفاده کرده اند، گفت: بیشترین خدمات مشاوره ای مربوط به حوزه فنی بیمه شدگان بوده است.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی بیان کرد: طی این مدت ۴۹۷ نفر در زمینه مسائل مرتبط با حوزه فنی بیمه شدگان مشاوره گرفته اند.

درویشی بیان کرد: بیش از ۳۵۴ نفر در خصوص خدمات بخش مستمری بگیران و ۳۶۵ نفر نیز در حوزه درآمد اطلاعات گرفته اند.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی ادامه داد: کمترین مشاوره مربوط به بخش امور نام نویسی با ۶۷ مورد بوده است.

درویشی بیان کرد: بیمه‌شدگان درخصوص موضوعات ازکارافتادگی، بیمه‌های اختیاری، بیمه بیکاری، غرامت دستمزد، محاسبه بیمه خدمت سربازی و غیره راهنمایی‌های لازم را کسب کردند.