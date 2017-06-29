رشد بیش از چهار برابری کشت زعفران طی ۱۰ سال اخیر در نطنز

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مهدی بادی ظهر پنجشنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: فعالیت های اصلی جهاد کشاورزی در حوزه توسعه کشت گیاهان دارویی شامل دو بخش است که بخش اول مربوط به تحقیقات تجاری سازی دسته ای از کشت گیاهان دارویی موجود در طبیعت است که تاکنون تجاری سازی نشده و بخش دوم مربوط به توسعه کشت گیاهانی است که نتیجه بررسی های بخش اول است.

وی تصریح کرد: پیرامون توسعه کشت گیاهان دارویی، به عنوان نمونه می توان به گیاهانی از قبیل زعفران، گل محمدی، زیره سبز، نعنای فلفلی و قدومه اشاره کرد که در این بین سطح زیر کشت زعفران طی ۱۰ سال اخیر، نرخ رشدی بیش از چهار برابر داشته است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان نطنز ادامه داد: همچنان رتبه شهرستان نطنز در تولید زعفران در جایگاه نخست استان است که از مهمترین دلایل رغبت کشاورزان به سمت کشت زعفران، ارزش اقتصادی آن و نیاز کم این گیاه به آب است.

وی تأکید کرد: یکی از مهمترین مسائل در کشت گیاهان دارویی سالم و ارگانیک بودن آن است، چراکه تولید گیاهان دارویی با استفاده از سموم و کودهای شیمیایی موجب از بین رفتن ارزش و خواص دارویی گیاه می شود که جهاد کشاورزی روی مسئله توسعه ارگانیک کشت گیاهان دارویی برنامه ریزی جدی دارد.

مهدی بادی با اشاره به کشت گل محمدی و فعالیت کارگاه های عرقیجات افزود: سطح زیر کشت گل محمدی در شهرستان حدود ۹۰ هکتار است که با توجه به نیاز آبی کم این گیاه، سرعت افزایش کشت آن در کنار کشت سایر گیاهان دارویی مانند نعنا، زیره، شاتره و از این نوع گیاهان موجب احداث هفت کارگاه سنتی تولید عرقیجات شده و در کنار این کارگاه های سنتی، در حوزه صنایع تبدیلی مجوز فعالیت یک واحد نیمه صنعتی و نیز یک واحد صنعتی بسته بندی محصولات کشاورزی صادر شده که فعالیت خود را در سال جاری آغاز خواهند کرد.

وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه توسعه کشت گیاهان دارویی همراه با افزایش اشتغالزایی در این حوزه همراه است سعی شد، علاوه بر تسهیلات اعطایی از سوی سایر دستگاه ها در راستای اشتغالزایی، جهاد کشاورزی نیز تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات تخصیصی را برای کشت گیاهان دارویی در اولویت قرار دهد که علاوه بر این با هماهنگی هایی که با نیروی مقاومت بسیج ناحیه نطنز به عمل آمد بیش از ۹۰ درصد تسهیلات اعطایی در حوزه اقتصاد مقاومتی در محور تولید گیاهان دارویی از جمله زعفران و گل محمدی به متقاضیان داده شد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان نطنز درباره آموزش و ترویج کشت گیاهان دارویی در سطح شهرستان نطنز، تصریح کرد: برگزاری کارگاه های آموزشی توسط جهاد کشاورزی بطور مستقیم و نیز برگزاری کارگاه های آموزشی بطور غیر مستقیم و با همکاری سایر نهادها و دستگاه ها از جمله هلال احمر، بهزیستی و کمیته امداد زمینه آموزش همگانی کشت گیاهان دارویی در نقاط مختلف شهرستان را فراهم آورده است.

وی در پایان یادآور شد: با مذاکراتی که با اداره آموزش و پرورش شهرستان نطنز انجام شد، رشته گیاهان دارویی در هنرستان ها دایر شد که تاکنون ۳۰ نفر از این رشته فارغ التحصیل شده اند و به کشت گیاهان دارویی مشغول هستند.