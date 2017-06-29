بازدید بازمانده حادثه تروریستی ۷ تیر از دانشگاه آزاد دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه و همزمان با هفته قوه قضائیه و سال روز شهادت مظلومانه شهید بهشتی و ۷۲ یار خونین بال امام راحل، جواد منصوری، یکی از بازماندگان حادثه تروریستی ۷ تیر است از دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند بازدید کرد.

وی در این بازدید در گفت وگو با رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند امکانات موجود در دانشگاه را خوب ارزیابی کرد و اظهار کرد: توفیقات علمی دانشمندان کشورمان یکی از نتایج انقلاب بزرگ اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی(ره) بوده است.

منصوری اضافه کرد: افکار و آرمان های امام(ره) و مقام معظم رهبری، همان آرمان هایی است که به واسطه آن می توان به سعادت رسید و پیشرفت علمی، اقتصادی و نظامی و فرهنگی کشور را سبب شد.

وی در مورد حادثه ۷ تیر می گوید: حزب در روز هفتم تیر دو جلسه داشت، یکی از این جلسات قبل از نماز بود و جلسه شورای مرکزی حزب محسوب می شد، جلسه دوم حزب نیز بعد از نماز بود که برای شناسایی و معرفی افراد مدیر برای بخش‌های مختلف کشور تشکیل شده بود و متاسفانه به دلیل حادثه تروریستی ۷ تیر ناتمام ماند.

منصوری اضافه کرد: من برای یک مأموریت به کشور بلغارستان تنها در جلسه اول حضور داشتم و سپس از حزب خارج شده و در جلسه دوم حضور نداشتم و زمانی که به خانه برای برداشتن لوازم سفر مراجعه کردم تماس گرفتند و گفتند که در جلسه حزب بمب‌گذاری شده است و سفر بنده نیز لغو شد.

در پایان این دیدار دکتر منصوری در مرقد مطهر دو شهید گمنام دانشگاه آزاد دماوند با نثار فاتحه با آرمانهای شهدا تجدید بیعت نمود.

بر اساس این گزارش، منصوری سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه این هفته شهر دماوند نیز خواهد بود که فردا نهم تیرماه، شهر و مسجد جامع دماوند میزبان این مبارز انقلابی خواهد بود.

