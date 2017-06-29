جودوکاران ایران رقبای خود را شناختند/رشنو نژاد فردا مبارزه می کند

به گزارش خبرنگار مهر،این دوره از مسابقات با حضور ۲۲۶ جودوکار از ۲۶ کشور به مدت سه روز برگزار خواهد شد که تیم ۵ نفره کشورمان بعد از دو هفته تمرین در «کودوکان» ژاپن، راهی چین شده و از فردا جمعه کار خود را در این رقابتها آغاز می کند.

بر اساس قرعه کشی انجام شده محمدرشنونژاد جمعه نهم تیرماه در روز نخست مسابقات و در وزن ۶۰- کیلوگرم در میان ۲۱ جودوکار دور نخست استراحت دارد و سپس به مصاف برنده جمهوری چک و هلند می رود. وی در صورت برتری برای صعود به نیمه نهایی باید با یکی از جودوکاران ژاپن، مجارستان و چین پیکار می کند.

شنبه دهم تیرماه مبارزات مبارزات دو وزن ۷۳- کیلوگرم و ۸۱- کیلوگرم برگزار می شود که سه جودوکار از ایران به روی تاتامی می روند. در وزن ۷۳- کیلوگرم مهدی فتحی پور دور نخست با «جاکوب جاسمنیک» از جمهوری چک دیدار می کند. وی در صورت برتری باید با جودوکاری از چین مبارزه کند.

محمد محمدی بریمانلو دیگر نماینده کشورمان در این وزن ابتدا با «آیدین دارتیف» از قزاقستان مبارزه می کند و در صورت پیروزی به مصاف اکراین می رود. در این وزن ۲۴ جودوکار حضور دارند.

در وزن ۸۱- کیلوگرم که ۲۲ جودوکار ثبت نام کرده اند، سعید ملایی دور نخست استراحت دارد و سپس با برنده چین و گرجستان پیکار می کند.

وحید نوری نیز یکشنبه در آخرین روز رقابتها و در وزن ۹۰- کیلوگرم ابتدا جودوکار کشور میزبان را پیش رو دارد و سپس با برنده مغولستان و کره جنوبی مبارزه می کند. در این وزن ۱۴ جودوکار حضور دارند.

تیم ملی جودو ایران برای حضور در رقابتهای جهان خود را آماده می کند و به عنوان یک دیدار تدارکاتی در رقابتهای چین شرکت کرده است.