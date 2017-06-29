بهشتی شخصیتی بی نظیر و نماد تعهد و تخصص بود

حجت الاسلام علی معبودی به مناسبت هفته قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واقعه دلخراش هفتم تیرماه در دفتر حزب جمهوری و شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران ایشان نقشه های منافقان از این ترور را تشریح کرد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه صاحب الامر(عج) قزوین گفت: تلاش های شهید بهشتی برای شکل گرفتن حکومت اسلامی ستودنی است و پس از بی نتیجه ماندن جنگ روانی اعتلاف منافقان و لیبرال ها تصمیم به حذف شخصیت های انقلاب گرفتند.

حجت الاسلام معبودی در خصوص ویژگی های شهید بهشتی اظهار کرد: پیام امام در خصوص شهید بهشتی که فرمودند: «بهشتی یک ملت بود» نشان می دهد این شهید عصاره فضائل ملی و میهنی بود و برای انقلاب و ارزش های اسلامی تلاش زیادی کرد.

وی بیان کرد: بهشتی جزو آن دسته از افراد منحصر به فردی بود که تعهد و تخصص را در کنار هم داشت و از بصیرت بالایی هم بهره مند بود و جریان انحراف را به خوبی می شناخت.

معبودی یادآورشد: خدمات برجسته ایشان به انقلاب اسلامی هرگز از یادها نخواهد رفت، قدم های مهمی که در مجلس خبرگان قانون اساسی برداشت نیز قابل ستایش است.

و گفت: شاکله بسیاری از سازمان هایی که امروز در خدمت نظام اسلامی قرار دارند بویژه قوه قضائیه توسط شهید بهشتی شکل گرفته که نشان می دهد چقدر به برپایی حکومت اسلامی توجه داشته و با تدبیر به این موضوعات پرداخته بود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه صاحب الامر(عج) قزوین افزود: وجود بهشتی نعمتی برای نظام بود چرا که ایشان علاوه بر تعهد مثالزدنی، عالم و مجتهد بود و مظلومیت این شهید هرگز فراموش نمی شود.

حجت الاسلام معبودی در ادامه به بحران ها و چالش های نظام در دهه ۶۰ پرداخت و گفت: دهه ۶۰ یکی از مقاطع مهم انقلاب و تاریخ ایران به شمار می رود که از مهمترین اتفاقات این دوره باید به پیوند جریان لیبرال ها و منافقین و یا اعتلاف آنها اشاره کرد که نتیجه آن خون ریزی برای هدفی مشترک در مقابل انقلاب با هم هم پیمان شدند.

این مسئول بیان کرد: گام های این اعتلاف ابتدا با لکه دار کردن شخصیت ها و وجهه عمومی آغاز شد که در ادامه آن جنگ روانی ایجاد شد و افراد را تخریب کردند؛ هر کس که صادقانه در کنار امام بود و برای سربلندی انقلاب و اسلام تلاش می کرد مورد این حمله ها قرار می گرفت؛ پس از آنکه نتوانستند از این طریق به نتیجه مطلوب برسند دست به ترور شخصیت ها و حذف کردن آنها از صحنه سیاست بردند.

معبودی اضافه کرد: در این برهه خاص بسیاری از شخصیت های کلیدی نظام به شهادت رسیدند که ضربه های زیادی به نظام وارد شد.

وی اظهارداشت: شهید بهشتی و یارانشان جزو این شخصیت ها بودند که به علت درک بالاو بصیرت و خدمات مهمشان به انقلاب مورد عداوت، کینه و دشمنی اعتلاف منافقان و لیبرال ها قرار گرفتند.