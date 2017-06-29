  1. استانها
  2. لرستان
۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۲۰

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش‌وپرورش لرستان:

۱۴۷هزار دانش‌آموز لرستانی تحت پوشش طرح آموزش عملی نماز قرارگرفتند

۱۴۷هزار دانش‌آموز لرستانی تحت پوشش طرح آموزش عملی نماز قرارگرفتند

خرم‌آباد- رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش‌وپرورش لرستان از اجرای طرح آموزش عملی نماز با شرکت ۱۴۷ هزار دانش‌آموز دوره ابتدایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقوی با اشاره به اجرای طرح آموزش عملی نماز با شرکت ۱۴۷ هزار دانش آموز دوره ابتدایی اظهار داشت: در طرح آموزش عملی نماز با رویکرد تعمیق وکیفیت بخشی آموزش های احکام مربوط به نماز؛ قرائت و صحیح خوانی اذکار نماز و انجام صحیح افعال نماز، آموزش وضو و تیمم به دانش آموزان آموزش داده می شود.

وی آموزش عملی نماز را از راهکارها وطرح هایی موفقی دانست که هرسال در همه مدارس ابتدایی توسط ائمه جماعات روحانی و فرهنگی، معاونین و مربیان پرورشی و سایر همکاران فرهنگی به منظور کیفیت بخشی به دانش آموزان داده می شود و گفت: در  سال تحصیلی ۹۶-۹۵ میزان ۹۲ درصد از دانش آموزان دوره ابتدایی تحت پوشش آموزش عملی نماز قرار گرفتند.

کد مطلب 4016984

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها