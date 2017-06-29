به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقوی با اشاره به اجرای طرح آموزش عملی نماز با شرکت ۱۴۷ هزار دانش آموز دوره ابتدایی اظهار داشت: در طرح آموزش عملی نماز با رویکرد تعمیق وکیفیت بخشی آموزش های احکام مربوط به نماز؛ قرائت و صحیح خوانی اذکار نماز و انجام صحیح افعال نماز، آموزش وضو و تیمم به دانش آموزان آموزش داده می شود.

وی آموزش عملی نماز را از راهکارها وطرح هایی موفقی دانست که هرسال در همه مدارس ابتدایی توسط ائمه جماعات روحانی و فرهنگی، معاونین و مربیان پرورشی و سایر همکاران فرهنگی به منظور کیفیت بخشی به دانش آموزان داده می شود و گفت: در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ میزان ۹۲ درصد از دانش آموزان دوره ابتدایی تحت پوشش آموزش عملی نماز قرار گرفتند.