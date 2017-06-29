کشف بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک در فردیس/ دستگیری یک مواد فروش

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح گفت: مأموران پلیس شهرستان فردیس حین گشت زنی به یک خودروی پراید سفیدرنگ مشکوک می شوند که راننده به محض مشاهده عوامل گشت اقدام به فرار می کند.

وی با بیان اینکه مأموران باهوشیاری موفق شدند خودرو را متوقف کنند، گفت: با توجه به حرکات مشکوک راننده، مأموران اقدام به بررسی خودرو کردند که مقدار ۱۰۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در این خودرو کشف شد.

فرمانده انتظامی استان البرز در پایان گفت: مأموران راننده را دستگیر وپس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضائی دادند.