به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله شمس خرم آبادی با اشاره به اینکه گازرسانی به ۵۰۰ روستا در دستور کار شرکت گاز است، اظهار داشت: پروژه گازرسانی به این روستاها طبق برنامه زمانبندی مشخص در سال ۹۶ و ۹۷ بهره برداری می شود.

وی با بیان اینکه گاز رسانی به بخش درب گنبد را امسال شروع می کنیم، تصریح کرد: امسال و سال آینده روستهای بالای ۲۰ خانوار استان گازرسانی می شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان یادآور شد: امسال ۲۳۶ میلیارد تومان اعتبار برای این شرکت در نظر گرفته شده است.

شمس خرم آبادی افزود: همچنین امسال ۱۵۰ واحد صنعتی مرغداری، دامداری و ... را گاز رسانی می کنیم.