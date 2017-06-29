  1. استانها
  2. لرستان
۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۱

مدیرعامل شرکت گاز لرستان:

۱۵۰ واحد صنعتی در لرستان گازرسانی می‌شوند

۱۵۰ واحد صنعتی در لرستان گازرسانی می‌شوند

خرم‌آباد- مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان از گازرسانی به ۱۵۰ واحد صنعتی مرغداری، دامداری و ... خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله شمس خرم آبادی با اشاره به اینکه گازرسانی به ۵۰۰ روستا در دستور کار شرکت گاز است، اظهار داشت: پروژه گازرسانی به این روستاها طبق برنامه زمانبندی مشخص در سال ۹۶ و ۹۷ بهره برداری می شود.

وی با بیان اینکه گاز رسانی به بخش درب گنبد را امسال شروع می کنیم، تصریح کرد: امسال و سال آینده روستهای بالای ۲۰ خانوار استان گازرسانی می شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان یادآور شد: امسال ۲۳۶ میلیارد تومان اعتبار برای این شرکت در نظر گرفته شده است.

شمس خرم آبادی افزود: همچنین امسال ۱۵۰ واحد صنعتی مرغداری، دامداری  و ... را گاز رسانی می کنیم.

کد مطلب 4017005

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها