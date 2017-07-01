مراسم بزرگداشت«شهید انصاری» در رودسر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر جانبازی ظهر شنبه درنشست ستاد بزرگداشت شهید علی انصاری که در فرمانداری شهرستان رودسر برگزار شد، اظهار کرد: شهید علی انصاری نخستین استاندار شهید ترور در سطح کشور بود و به همین منظور با توجه به نزدیکی سالروز شهادت ایشان مراسم بزرگداشتی در شهرستان رودسر برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این مراسم همزمان با سالروز شهادت ایشان در روز ۱۵ تیر ماه برگزار می شود، افزود: مراسم بزرگداشت این شهید بزرگوار در گلزار شهدای شهرستان رودسر برگزار می شود.

فرماندار رودسر با بیان اینکه در تلاش هستیم تا یادمان شهید انصاری را در این شهر بسازیم، گفت: اعتبارات لازم برای ساخت این یادمان اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: عملیات اجرای ساخت یادمان شهید انصاری در آینده نزدیک در دستور کار مسئولان قرار می گیرد.

به گفته این مسئول برای مراسم بزرگداشت شهادت نخستین استاندار شهید کشور «شهید علی انصاری» از حسن غفوری فر از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی به عنوان سخنران این مراسم دعوت شده است.

وی با بیان اینکه همه نسبت به شهدا احساس تکلیف، تعهد و مسولیت دارند، تصریح کرد: باید به این تعهد به درستی عمل کنیم تا شرمنده شهدا نباشیم.

شهید علی انصاری استاندار وقت استان گیلان در تاریخ ۱۳۶۰/۴/۱۵ یک هفته بعد از انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی توسط منافقین در رشت ترور و به درجه رفیع شهادت نائل شد.

همچنین در این روز شهید علیرضا نورانی معاون عمرانی و فنی استانداری گیلان نیز که به همراه شهید انصاری بودند توسط منافقین ترور و به شهادت رسید.