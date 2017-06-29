چهار واحدصنفی درطرح پیشگیری ازسرقت پلمب شدند/دستگیری سارق حرفه ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، مهدی تقوی نیا اظهار داشت: با توجه به برنامه های هدفمند پلیس در قرارگاه مبارزه با سرقت، یکی از برنامه های اجرایی، ارتقاء ضریب امنیت در واحدهای صنفی و برخورد با خریداران اموال مسروقه است.

وی افزود: ‌در اجرای این طرح نظارتی، ماموران این اداره با همکاری اطلاعاتی پلیس آگاهی استان، تعدادی از واحدهای متخلف را شناسایی کردند و چهار واحد فعال در زمینه های مکانیکی، ضایعاتی، تعمیرگاه موتورسیکلت و لوازم رایانه پلمب شدند.

تقوی نیا ادامه داد: طرح های نظارتی پلیس با جدیت ادامه خواهد یافت و شهروندان می توانند با ارائه گزارش های خود از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس، سهمی اثربخش در حوزه امنیت داشته باشند.

دستگیری سارق حرفه ای و اعتراف به سرقت ۴ دستگاه موتورسیکلت در قم

سارقی که در عملیات پلیس شهرستان کمیجان دستگیر شده بود، به سرقت چهار دستگاه موتورسیکلت از استان قم اعتراف کرد.

بهزاد فکوری، فرمانده انتظامی شهرستان کمیجان گفت: پلیس شهرستان در تحقیقاتی از فعالیت افرادی در زمینه سرقت موتورسیکلت مطلع و بررسی موضوع به پلیس آگاهی شهرستان ارجاع شد.

وی افزود: با آغاز تحقیقات پلیس، یک نفر سارق و یک نفر مالخر شناسایی شدند و با هماهنگی دستگاه قضایی در عملیاتی هایی هر دو نفر دستگیر و چهار دستگاه موتورسیکلت سبک و سنگین که دارای سابقه سرقت از استان قم بود،‌ از آنان کشف شد.