به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمان‌پور پیش از ظهر پنج‌شنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به اینکه پزشکی قانونی تخصصی‌ترین بازوی کارشناسی دستگاه قضایی است، اظهار داشت: حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد پرونده‌های مفتوحه در قسمت‌های مختلف ادارات وابسته به دادگستری استان اصفهان به دلایل ماهیت و موضوع پرونده و ارتباط آن با علوم پزشکی و زیرشاخه‌های آن به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد گزارش پزشکی قانونی مورد تایید مراجع ذی ربط قرار گرفته و معمولاً در آرای قضایی منعکس می‌شود، اضافه کرد: این امر بیانگر اهمیت و جایگاه پزشکی قانونی در روند دادرسی و وثوق و اطمینان مراجع قضایی به این نهاد کارشناسی دارد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در ادامه با ارائه گزارش در خصوص آمار عملکرد واحدهای مختلف فنی تخصصی پزشکی قانونی استان اصفهان ابراز داشت: در سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۵۰ هزار مورد معاینه سرپایی در پزشکی قانونی استان اصفهان صورت پذیرفت که بیشترین سهم آن مربوط به معاینات مرتبط با ضرب و جرح عمدی (نزاع) و پس از آن معاینات مرتبط با مصدومین حوادث ترافیکی بوده است.

کاهش ۲.۵ درصدی مراجعات نزاع به پزشکی قانونی اصفهان

وی با اشاره به کاهش ۲.۵ درصدی مراجعات نزاع به پزشکی قانونی استان اصفهان در سال گذشته نسبت به سال ۹۴ افزود: همچنین میزان مراجعات مرتبط با مصدومین حوادث ترافیکی هشت درصد افزایش داشته است.

سلیمان‌پور در ادامه موارد ارجاعی مرتبط با مصدومیت ناشی از حوادث کار را در سطح استان طی سال ۹۵ را بیش از دو هزار و ۷۶۰ مورد اعلام کرد و گفت: خوشبختانه این آمار نسبت به آمار سال ۹۴ با کاهش ۳.۵ درصدی روبرو بوده است.

۵۱۶ مجوز سقط جنین صادر شد

وی با اشاره به تشکیل ۷۲۸ پرونده تحت رسیدگی در خصوص صدور مجوز سقط درمانی در اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در سال گذشته ابراز داشت: برای این تعداد پرونده ۵۱۶ مورد مجوز سقط صادر شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه در واحد معاینات اجساد این اداره کل و شهرستان‌های تابعه حدود سه هزار و ۴۰۰ مورد بررسی و تعیین علت فوت و صدور جواز دفن صورت پذیرفته است، ابراز داشت: بیشترین آمار دلیل مرگ و میر مرگ ناشی از حوادث ترافیکی با یک هزار و ۴۶ مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن با کاهش معادل ۷.۴ درصد روبرو بوده است.

کاهش هشت درصدی مرگ و میر ناشی از غرق‌شدگی و سوختگی

وی همچنین از کاهش هشت درصدی موارد مرگ ناشی از غرق شدگی و سوختگی در سال گذشته در مقایسه با سال ۹۴ خبرداد و افزود: با پیش‌بینی و اجرای طرح دادپزشک در استان اصفهان، معاینه علمی و صدور جواز دفن حدود ۷۳۰ فوتی در سال گذشته انجام پذیرفت و در ارجاع بی مورد آن به پزشکی قانونی و تشکیل پرونده قضایی جلوگیری و در این خصوص ساماندهی لازم صورت پذیرفته است.

سلیمان‌پوربا اشاره به اهمیت کمیسیون‌های پزشکی قانونی به عنوان یکی از واحدهای فنی تخصصی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ابراز داشت: از جمله اقدامات کمیسیون‌های پزشکی قانونی استان در سال ۹۵ رسیدگی به بیش از ۱۵۰ پرونده قصور پزشکی بود که بیشترین پرونده‌های مطروحه مرتبط با رشته جراحی زنان و زایمان، پزشکان عمومی و مامایی بوده است.

وی در خصوص گزارش عملکرد آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی استان اصفهان اضافه کرد: آزمایشگاه سم شناسی با بیش از ۲۶ هزار پرونده، آزمایشگاه آسیب‌شناسی با پنج هزار و ۵۰۰ پرونده، آزمایشگاه سرولوژی با سه هزار و ۲۰۰ پرونده و آزمایشگاه ژنتیک با بیش از ۵۵۰ پرونده سهم بسزایی در رسیدگی دقیق به پروندهای در دست رسیدگی و استعلامات مراجع قضایی ذی ربط داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به اینکه راه اندازی بانک هویت ژنتیکی ایرانیان در پزشکی قانونی استان از دیگر اقدامات پزشکی قانونی استان اصفهان در سال ۹۵ بوده است، ابراز داشت: تاکنون در این بانک اطلاعات ۸۸۰ مجرم سابقه دار استان اصفهان ثبت شده است.