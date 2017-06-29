  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۱۶

درچهارمحال و بختیاری؛

فعالیت پایگاه های اوقات فراغت دانش آموزی آغاز شد

فعالیت پایگاه های اوقات فراغت دانش آموزی آغاز شد

شهرکرد- مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از آغاز فعالیت پایگاه های اوقات فراغت دانش آموزی در این استان خبر داد.

بهروز امیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فعالیت پایگاه های اوقات فراغت دانش آموزی در چهارمحال و بختیاری آغاز شده است، عنوان کرد: ۴۰۰ پایگاه اوقات فراغت دانش آموزی در این استان فعال شده است.

وی عنوان کرد:  فعالیت پایگاه های اوقات فراغت دانش آموزی در استان چهارمحال و بختیاری تا ۲۶ مرداد ماه در این استان ادامه دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری بیان کرد: برگزاری کلاس های فرهنگی، معارف، قرآن، ورزشی، برگزاری اردوهای تفریحی آموزشی و... از مهمترین برنامه های پایگاه های اوقات فراغت دانش آموزی در این استان است.

کد مطلب 4017021

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها