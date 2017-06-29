فعالیت پایگاه های اوقات فراغت دانش آموزی آغاز شد

بهروز امیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فعالیت پایگاه های اوقات فراغت دانش آموزی در چهارمحال و بختیاری آغاز شده است، عنوان کرد: ۴۰۰ پایگاه اوقات فراغت دانش آموزی در این استان فعال شده است.

وی عنوان کرد: فعالیت پایگاه های اوقات فراغت دانش آموزی در استان چهارمحال و بختیاری تا ۲۶ مرداد ماه در این استان ادامه دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری بیان کرد: برگزاری کلاس های فرهنگی، معارف، قرآن، ورزشی، برگزاری اردوهای تفریحی آموزشی و... از مهمترین برنامه های پایگاه های اوقات فراغت دانش آموزی در این استان است.