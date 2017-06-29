۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۱۵

رئیس شبکه دامپزشکی کوهدشت:

۲۵ تن ماهی «ماکرل» منجمد در کوهدشت معدوم شد

کوهدشت- رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کوهدشت از کشف محموله ۲۵ تنی ماهی ماکرل منجمد توسط کارشناسان این شبکه خبر داد.

میثم شیرنسب رئیس در گفت و گو با خبرنگار مهر، از کشف محموله ۲۵ تنی ماهی ماکرل منجمد توسط کارشناسان شبکه دامپزشکی شهرستان کوهدشت خبر داد.

وی افزود: بر اساس بازدید به عمل آمده از یک شرکت بسته بندی در مورخه ۹۶/۳/۶ توسط کارشناسان شبکه دامپزشکی شهرستان کوهدشت از محموله ۲۵ تنی ماهی ماکرل منجمد بارگیری شده از استان سیستان و بلوچستان شهرستان کنارک، پس از بازرسی ظاهری، تغییرات نامطلوب ناشی از انجماد غیراصولی و نگهداری ناصحیح که باعث سوختگی و زرد شدن حاصل از اکسیداسیون چربی ها و همچنین تغییرات ارگانولپتیک ماهی به علت عدم رعایت زنجیره سرد محموله در طی مسیر مشاهده شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کوهدشت ادامه داد: پس از ارسال نمونه های اخذ شده وانجام آزمایشات تکمیلی (total count ,n.v.t) صورت گرفته، با اخذ دستور قضایی از مراجع مربوطه شهرستان کوهدشت، این محموله ضبط و معدوم سازی شد.

