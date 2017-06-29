به گزارش خبرگزاری مهر، علی دلیران از پلمب یک واحد عرضه مرغ کشتاری(گرم) به علت تخلفات بهداشتی و عدم مجوز گواهی حمل خبر داد و افزود:باتوجه به اخطارهای مکرر کارشناسان شبکه دامپزشکی شهرستان خرم آباد به واحد مربوطه به دلیل وارد نمودن مرغ از سایر شهرستان ها بدون اخذ گواهی حمل، فروش دل و جگر به صورت فله ای و عدم رعایت ضوابط بهداشتی مرتبط باسازمان دامپزشکی، پس از اخطارهای مکرر این واحد با دستور دادستان شهرستان خرم آباد و باهمکاری نیروی انتظامی، توسط واحد حقوقی شبکه دامپزشکی شهرستان خرم آباد پلمب شد.

وی تصریح کرد: پرونده این واحد متخلف در مراجع قضایی مرتبط درحال پیگیری است.