۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۳۲

آغاز ثبت نام ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ۱۷ تیر

شرایط استفاده از ترم تابستانی سال تحصیلی ۹۵-۹۶ دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بر اساس اعلام مدیریت امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشجویان متقاضی پس از مطالعه دستورالعمل و اخذ موافقت دانشگاه مبدأ با لیست دروس پیشنهادی بر اساس فرم شماره ۱ می توانند نسبت به استفاده از ترم تابستانی اقدام کنند.

دریافت و تکمیل فرم تعهد از سایت بر اساس فرم شماره ۲،پرداخت شهریه دروس انتخابی با رعایت موارد مندرج در دستورالعمل ثبت نامی به شماره حساب قید شده در دستورالعمل از دیگر مراحل نام نویسی به شمار می رود.

تمامی دانشجویان برای نام نویسی با در دست داشتن اصل فرمهای تکمیل شده و اصل فیش واریزی از تاریخ ۱۷ الی ۲۱ تیر ماه به مدیریت امور آموزش دانشگاه علوم پزشکی مشهد به نشانی مشهد، خیابان سناباد، بین سناباد ۷ و ۹، طبقه پنجم (اداره خدمات آموزشی) مراجعه کنند.

