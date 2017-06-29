عربستان صیادان ایرانی را آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، هفت صیاد ایرانی که بیش از یک سال پیش توسط گارد ساحلی سعودی بازداشت شده بودند، دقایقی پیش آزاد و وارد خاک ایران شدند.

بر اساس این گزارش، در میان این صیادان، یک نفر گناوه‌ای و بقیه بوشهری هستند.