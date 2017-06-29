سرپرست جدید هواپیمایی آتا معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی «محمدرضا زنوزی مطلق» رئیس هیئت مدیره ی هواپیمایی آتا، «کیوان مافی» که تا پیش از این به عنوان عضو هیئت مدیره این هواپیمایی فعالیت داشت، ‌ به عنوان سرپرست منصوب شد.

در حکم انتصاب کیوان مافی سرپرست جدید شرکت هواپیمایی آتا، آمده است:

احتراما با توجه به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست شرکت هواپیمایی آتا منصوب می شوید.

با عنایت به برنامه توسعه میان مدت و بلند مدت این شرکت و افزایش قابل توجه ناوگان آن در آینده نزدیک، موارد زیر از جمله مسئولیت های شما خواهد بود که امید است با همکاری و همفکری سایر مدیران و کارکنان خدوم آتا در انجام آنها موفق باشید.

برنامه ریزی بایسته برای جذب نیروهای توانمند به ویژه در حوزه عملیات و فنی متناسب با برنامه توسعه شرکت،

بازنگری در ساختار و وظایف واحدهای محتلف و همچنین پیشنهاد چارت سازمانی به هیئت مدیره در جهت افزایش بهره وری و حذف وظایف غیر ضروری

برقراری تعامل شایسته با سازمان هواپیمایی کشوری و سایر متولیان و مراجع دیربط جهت برطرف نمودن برخی موانع و مشکلات فی مابین

برنامه ریزی برای تقویت بخش بازرگانی به ویژه افزایش فروش سیستمی و ارتقا سطح پاسخگویی نسبت به مسافرین محترم به عنوان شرکای دائمی این شرکت هواپیمایی

گفتنی است، شرکت هواپیمایی آتا در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۷، به عنوان شانزدهمین شرکت هواپیمایی کشور ایران در تبریز راه‌اندازی شد.

نخستین پرواز شرکت هواپیمایی آتا در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۸۸ هجری شمسی همزمان با افتتاح این شرکت توسط وزیر راه و ترابری وقت، از فرودگاه بین‌المللی تبریز به مقصد مشهد صورت پذیرفت و پروازهای رسمی شرکت هواپیمایی آتا از تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۸ هجری شمسی از تبریز به مقصد تهران انجام شد.

شرکت هواپیمایی آتا فعالیت خود را با ۴ فروند هواپیمای مک‌دانل داگلاس MD-۸۳ با ظرفیت ۱۶۵ نفر مسافر آغاز نموده و در حال حاضر این شرکت دارای ۸ هواپیمای بوئینگ MD و ۳ هواپیمای ایرباس آ-۳۲۰ و ۴ فروند بوئینگ ۷۳۷ است.

بر اساس اعلام هواپیمایی آتا این شرکت قرار است تا شش ماه آینده ۱۰ هواپیمای جدید ۵۰ نفره خریداری و به ناوگان خود اضافه نماید.

گفتنی است پیش از این «کاپیتان عبدالرضا پازوکی» در سمت مدیرعاملی شرکت هواپیمایی آتا اشتغال داشت.