۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۸:۵۷

فرمانده انتظامی قوچان خبر داد

حادثه محور قوچان به درگز یک کشته برجای گذاشت

قوچان - فرمانده انتظامی قوچان گفت: واژگونی خودرو در محور قوچان به درگز  یک کشته و چهار مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا قدمگاهی بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهارکرد: شب گذشته یک فقره واژگونی خودرو در محور قوچان به درگز حوالی دو راهی روستای رهورد رخ داد که متاسفانه تعدادی از هموطنان در این حادثه کشته و مجروح شدند. 

وی افزود: بعد از اعلام این حادثه به پلیس و در بررسی عوامل انتظامی، مشخص شد یک دستگاه سواری پراید با پنج سرنشین از جاده منحرف و واژگون شده است. 

فرمانده انتظامی قوچان بیان کرد: در این حادثه راننده به علت شدت جراحات وارده در دم فوت کرد و چهار سرنشین دیگر نیز مجروح و  به بیمارستان منتقل شدند. 

قدمگاهی خاطر نشان کرد: کارشناسان پلیس علت حادثه را ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه به دلیل رعایت نکردن سرعت مطمئنه از سوی راننده خودرو اعلام کرده اند.

