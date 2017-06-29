آمریکا در انتظار بهانه برای حمله به سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «آلکسی پوشکوف» رئیس کمیته بین الملل دومای روسیه با اشاره به استقرار ناوها و هواپیماهای آمریکا برای حمله به سوریه گفت آمریکا فقط در انتظار بهانه و دستاویز برای حمله به سوریه است.

پوشکوف در حساب توئیتر خود نوشت: آمریکایی ها به دنبال بهانه ای برای حمله به سوریه هستند اما «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه بهانه ای به دست آن ها نمی دهد.

گفتنی است که کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود که بشار اسد در حال تدارک حمله شیمیایی جدید است و تهدید کرده بود که دولت سوریه در اینصورت بهای زیادی خواهد داد، اما دمشق این اتهام را رد کرد. شبکه تلویزیونی سی ان ان نیز با استناد به چند منبع ناشناس اطلاع داد آمریکا ناوها و هواپیماهایی را برای حمله به یک پایگاه هوایی در سوریه در مواضع تهاجمی مستقر کرده است اما فعلا قصد حمله را ندارد.