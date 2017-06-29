۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۰۸

استاندار چهارمحال بختیاری:

برداشت آب از منابع زیر زمینی چهارمحال و بختیاری کاهش یابد

شهرکرد- استاندار چهارمحال بختیاری گفت: برداشت آب از منابع زیر زمینی آب این استان کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی بعد از ظهر پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه برداشت آب از منابع زیر زمینی آب این استان کاهش یابد، اظهار داشت: خشکسالی و کاهش بارش ها موجب افت منابع آب زیرزمینی استان شده است.

وی عنوان کرد: افت منابع آب موجب فرونشست زمین در برخی نقاط استان شده است.

استاندار چهارمحال  بختیاری با اشاره به اینکه هم اکنون کمبود آب موجب خشک شدن بسیاری از اراضی کشاورزی و باغی در استان شده است، عنوان کرد: بهره گیری از سیستم های آبیاری نوین در این استان مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: اجرای سیستم های آبیاری نوین در اراضی کشاورزی این استان با جدیت پیگیری می شود.

استاندار چهارمحال  بختیاری گفت: تعدادی از دشت های استان چهارمحال و بختیاری ممنوعه بحرانی شده است.

