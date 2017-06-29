گفتگوی تلفنی پوتین با رئیس جمهور ترکمنستان درباره امنیت دریای خزر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیر پوتین » رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با «قربانقلی بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان در خصوص تقویت ثبات و امنیت در منطقه آسیای مرکزی و منطقه خزر گفتگو کردند.

سرویس خبری کرملین با انتشار بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد که این تماس تلفنی از طرف روسیه برقرار شد.

رووسای جمهور دو کشور درخصوص مسائل کلیدی مرتبط با توسعه رابطه دو کشور در زمینه های سیاسی، تجاری اقتصادی و فرهنگی گفتگو کردند. آن ها همچنین درمورد تقویت ثبات و امنیت در آسیای مرکزی و منطقه خزر بحث و تبادل نظر کردند.

دو رئیس جمهور در خلال این گفتگو از ترسیم مسیر برای ادامه ارتباطات در سطوح بالا سخن گفتند.