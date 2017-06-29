  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۳۲

گفتگوی تلفنی پوتین با رئیس جمهور ترکمنستان درباره امنیت دریای خزر

گفتگوی تلفنی پوتین با رئیس جمهور ترکمنستان درباره امنیت دریای خزر

رئیس جمهور روسیه در گفتگوی تلفنی با همتای ترکمن خود در خصوص تقویت امنیت و ثبات در منطقه آسیای مرکزی و منطقه خزر صحبت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیر پوتین » رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با «قربانقلی بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان در خصوص تقویت ثبات و امنیت در منطقه آسیای مرکزی و منطقه خزر گفتگو کردند.

سرویس خبری کرملین با انتشار بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد که این تماس تلفنی از طرف روسیه برقرار شد.

رووسای جمهور دو کشور درخصوص مسائل کلیدی مرتبط با توسعه رابطه دو کشور در زمینه های سیاسی، تجاری اقتصادی و فرهنگی گفتگو کردند. آن ها همچنین درمورد تقویت ثبات و امنیت در آسیای مرکزی و منطقه خزر بحث و تبادل نظر کردند.

دو رئیس جمهور در خلال این گفتگو از ترسیم مسیر برای ادامه ارتباطات در سطوح بالا سخن گفتند.

کد مطلب 4017086

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها