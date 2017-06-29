  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۳۴

نقل و انتقالات لیگ هفدهم؛

مجتبی جباری به تیم فوتبال استقلال پیوست

مجتبی جباری به تیم فوتبال استقلال پیوست

هافبک فصل گذشته تیم فوتبال الاهلی قطر که سابقه حضور در تیم ملی ایران را نیز دارد با قراردادی دو ساله به تیم استقلال بازگشت تا تیم علیرضا منصوریان تکمیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی جباری هافبک فصل گذشته الاهلی قطر با امضای قراردادی ٢ ساله به استقلال پیوست.

سیدرضا افتخاری مدیرعامل باشگاه استقلال با اعلام این خبر گفت: با مجتبی جباری جهت حضور در استقلال برای لیگ هفدهم به توافق رسیدیم و این بازیکن در فصل پیش رو بازیکن استقلال خواهد بود.

مدیرعامل استقلال افزود: مجتبی جباری بازیکن بزرگی است که در باشگاه استقلال پرورش یافته و سالها در استقلال و تیم ملی درخشیده است. او محبوبیت بالایی نزد هواداران دارد و حالا هم به خانه خود بازگشته است. این اتفاق را به هواداران تبریک می گویم و به جباری نیز خوش آمد می گویم. این عیدی ما بود به هواداران به مناسبت عید سعید فطر.

افتخاری در پایان عنوان کرد: تمام تلاش خود را برای فراهم کردن بازیکنان مورد نیاز کادرفنی انجام دادیم. استقلال تیم بزرگی است و به همین دلیل بازیکنان بزرگی را به خدمت گرفته است. امیدوارم با حمایتهای هواداران، تلاشهای کادر فنی و بازیکنان و حمایتهای مجموعه مدیریتی باشگاه، استقلال فصل موفقی را پیش رو داشته باشد.

کد مطلب 4017087
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • استقلالی IR ۰۰:۴۶ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۹
      0 0
      پاسخ
      باتمام احترام به آقا مجتبی ..خواهشا ازبازیکن های جوون نیرو بگیرید.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها