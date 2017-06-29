مجتبی جباری به تیم فوتبال استقلال پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی جباری هافبک فصل گذشته الاهلی قطر با امضای قراردادی ٢ ساله به استقلال پیوست.

سیدرضا افتخاری مدیرعامل باشگاه استقلال با اعلام این خبر گفت: با مجتبی جباری جهت حضور در استقلال برای لیگ هفدهم به توافق رسیدیم و این بازیکن در فصل پیش رو بازیکن استقلال خواهد بود.

مدیرعامل استقلال افزود: مجتبی جباری بازیکن بزرگی است که در باشگاه استقلال پرورش یافته و سالها در استقلال و تیم ملی درخشیده است. او محبوبیت بالایی نزد هواداران دارد و حالا هم به خانه خود بازگشته است. این اتفاق را به هواداران تبریک می گویم و به جباری نیز خوش آمد می گویم. این عیدی ما بود به هواداران به مناسبت عید سعید فطر.

افتخاری در پایان عنوان کرد: تمام تلاش خود را برای فراهم کردن بازیکنان مورد نیاز کادرفنی انجام دادیم. استقلال تیم بزرگی است و به همین دلیل بازیکنان بزرگی را به خدمت گرفته است. امیدوارم با حمایتهای هواداران، تلاشهای کادر فنی و بازیکنان و حمایتهای مجموعه مدیریتی باشگاه، استقلال فصل موفقی را پیش رو داشته باشد.