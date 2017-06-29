به گزارش خبرنگار مهر، سکینه الماسی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه نشست با نمایندگان کشاورزان در آبدان اظهار داشت: در بحث اشتغال جوانان در اولین گام پیگیر اصلاح و اجرای ماده ۴٧ قانون برنامه ششم توسعه شدم و در این قانون اولین کار را با مشخص کردن حوزه و مشخص کردن محدوده افراد بومی جلو رفتم.

وی افزود: مصوبه ۵٠ درصد بومی را در ماده ٤٧ قانون برنامه ششم توسعه اصلاح کردیم و از این فرصت تازه برای اشتغال جوانان استفاده خواهیم کرد که چه بسا من در این مسئولیت نباشم نمایندگان بعد با توجه به این قانون و مصوبه می‌توانند برای اشتغال جوانان بومی منطقه ورود جدی کنند.

نماینده مردم شهرستان‌های کنگان، عسلویه، جم و دیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در این مدت زمان حضور نفت و گاز در منطقه برای اولین بار با برنامه جذب نیرو می‌کند.

وی ادامه داد: برای جذب نیروهای بیشتر در اولین گام با تفاهم با وزیر نفت برای بیرون آمدن پنج فازی که توسط رئیس جمهور افتتاح شد از حالت پروژه و واگذاری زودتر این پنج فاز به مجتمع گاز اقدام می‌شود؛ صرفا برای اینکه بتوانیم نیرو بیشتری برای جذب در این فازها معرفی کنیم.

الماسی افزود: تا پایان سال جاری تمام فازهای افتتاح شده اخیر توسط ریاست جمهور از پروژه بیرون خواهد آمد و به مجتمع گازی پارس جنوبی تحویل داده خواهد شد.