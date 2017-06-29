۸ تیر ۱۳۹۶، ۲۰:۰۹

نماینده جنوب استان بوشهر در مجلس:

گام‌های خوبی در حوزه اشتغال استان بوشهر برداشته شده است

بوشهر - نماینده مردم شهرستان‌های کنگان، عسلویه، جم و دیر در مجلس شورای اسلامی گفت: با اقدامات صورت گرفته، گام‌های خوبی در حوزه اشتغال در شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر برداشته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سکینه الماسی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه نشست با نمایندگان کشاورزان در آبدان اظهار داشت: در بحث اشتغال جوانان در اولین گام پیگیر اصلاح و اجرای ماده ۴٧ قانون برنامه ششم توسعه شدم و در این قانون اولین کار را با مشخص کردن حوزه و مشخص کردن محدوده افراد بومی جلو رفتم.

وی افزود: مصوبه ۵٠ درصد بومی را در ماده ٤٧ قانون برنامه ششم توسعه اصلاح کردیم و از این فرصت تازه برای اشتغال جوانان استفاده خواهیم کرد که چه بسا من در این مسئولیت نباشم نمایندگان بعد با توجه به این قانون و مصوبه می‌توانند برای اشتغال جوانان بومی منطقه ورود جدی کنند.

نماینده مردم شهرستان‌های کنگان، عسلویه، جم و دیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در این مدت زمان حضور نفت و گاز در منطقه برای اولین بار با برنامه جذب نیرو می‌کند.

وی ادامه داد: برای جذب نیروهای بیشتر در اولین گام با تفاهم با وزیر نفت برای بیرون آمدن پنج فازی که توسط رئیس جمهور افتتاح شد از حالت پروژه و واگذاری زودتر این پنج فاز به مجتمع گاز اقدام می‌شود؛ صرفا برای اینکه بتوانیم نیرو بیشتری برای جذب در این فازها معرفی کنیم.

الماسی افزود: تا پایان سال جاری تمام فازهای افتتاح شده اخیر توسط ریاست جمهور از پروژه بیرون خواهد آمد و به مجتمع گازی پارس جنوبی تحویل داده خواهد شد.

