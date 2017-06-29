به گزارش خبرنگار مهر، سکینه الماسی عصر پنجشنبه در جمع دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای سرمستان از توابع بخش آبدان بیان داشت: توسعه پایدار روستاها با اجرایی شدن طرح‌های زیربنایی در حوزه اقتصادی و عمرانی امکان‌پذیر است که در این زمینه عزم مسئولان جدی است.

نماینده مردم شهرستان‌های دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی افزود: باید همه دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات روستائیان همدل و همگام باشند.

وی با اشاره به خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم حوزه جنوب استان اظهار داشت: دسترسی مردم به امکانات روز در مناطق روستایی از اولویت‌های مهم است و الحمدالله کارهای خوبی در روستاهای جنوب استان انجام گرفته است.

الماسی ادامه داد: مشکلات روستای سرمستان را از نزدیک شاهد هستیم و کارهای خوبی در این روستا انجام گرفته است.

وی با توجه به درخواست‌های مکرر دهیار و اعضای شورای اسلامی سرمستان مبنی بر نبود خودرو حمل زباله قول مساعدت داد که این مشکل به زودی مرتفع شود.

نماینده جنوب استان ادامه داد: مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان برای زیرسازی و آسفالت روستای سرمستان در نظر گرفته شده که به زودی پرداخت می‌شود.

سرمستان مشکلات متعددی دارد

دهیار سرمستان نیز ضمن تشکر از توجه نماینده جنوب استان در مجلس نسبت به سرمستان افزود: سرمستان به عنوان بزرگترین دهستان بخش آبدان به شمار می‌رود که با مشکلات فراوانی رو به رو است.

مسلم دارستانی‌زاده ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مشکلات مردم روستای سرمستان نبود خودرو برای دفع پسماندهای روستا است و هم‌اکنون یک ماشین حمل زباله در روستا مشغول به کار است که هر روز این ماشین باید برای تعمیر به بخش آبدان ببربم و جوابگوی نیازهای مردم این دهستان نیست.

دهیار سرمستان اضافه کرد: مکاتباتی با فرماندار شهرستان دیر و همچنین مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری بوشهر انجام گرفته اما تاکنون موفق نشده‌ایم.

لزوم رفع مشکل اشتغال

رئیس شورای اسلامی روستای سرمستان در این نشست از نماینده جنوب استان خواست تا توجه ویژه به روستا شود.

امرالله شریفی مقدم ادامه داد: جوانان این روستا در زمینه اشتغال مشکل دارند و انتظار داریم مشکل اشتغال جوانان حل شود.

الماسی در پاسخ به این موضوع گفت: گام های خوبی در حوزه اشتغال برداشته شده و به‌زودی ۲۰۰ نفر از بومی منطقه جذب شرکت‌های پارس جنوبی می‌شوند.