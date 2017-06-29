وصول زکات فطره در استان بوشهر دو برابر شد

احمد لطفی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر همواره مشارکت خوبی در امور خداپسندانه دارند و یکی از مهمترین برنامهها نیز پرداخت زکات است که مردم این استان پیشتاز هستند.
وی اضافه کرد: امسال به منظور جمعآوری زکات فطره ۴۰۰ پایگاه در سطح استان بوشهر راهاندازی شد که تاکنون بیش از هفت میلیارد ریال زکات در سطح استان جمعآوری شده است و پیش بینی میشود به ۱۰ میلیارد ریال نیز برسد.
لطفی با اشاره به اینکه امسال وصول زکات فطره در استان بوشهر نسبت به سال قبل دو برابر شده است، بیان کرد: پیشبینی میشود شاهد افزایش ۳.۵ برابری جمعآوری زکات در سال جاری باشیم.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر از توزیع مبالغ جمعآوری شده در بین نیازمندان خبر داد و افزود: مستمندان و نیازمندان استان بوشهر از قبل شناسایی شدهاند و این مبالغ به حساب آنها واریز شد.
وی با اشاره به اینکه پارسال سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال زکات در استان بوشهر جمعآوری شده بود، ادامه داد: این مبالغ جمعآوریشده در زمینههای مشکن، هزینههای درمان، کمک هزینه تحصیل و ازدواج به نیازمندان پرداخت میشود.
