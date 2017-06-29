پوتین: رابطه روسیه و آلمان گسترش خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در دیدار با «زیگمار گابریل» وزیر امورخارجه آلمان گفت: رابطه آلمان و روسیه علیرغم پیچیدگی ها گسترش پیدا خواهد کرد و به نتیجه خواهد رسید.

پوتین گفت: برخلاف سختی ها و پیچیدگی های موجود در رابطه برلین و مسکو، این رابطه گسترش خواهد یافت و ما علاوه بر زمینه های سیاسی در حوزه های اقتصادی نیز روابط خود را گسترده تر خواهیم کرد.

وی از دیدار با گابریل ابراز خوشحالی کرد و گفت امیدواریم که این دیدار به توسعه روابط کمک کند.

گابریل نیز در این دیدار گفت: ما از اینکه شما برخلاف تفاوت دیدگاه ها به دنبال توسعه روابط هستید، به شدت استقبال می کنیم و ما نیز به دنبال همین هستیم.