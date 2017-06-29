به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عصر پنجشنبه، در حاشیه برگزاری جشنواره طب سنتی نطنز، به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و جمعی از مسئولین از پروژه ساختمان در حال احداث بیمارستان خاتم الانبیاء نطنز بازدید کردند و پس از آن مراسم کلنگ زنی پایگاه خدمات جامع سلامت شهری شماره ۲ نطنز انجام شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نطنز در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: پایگاه خدمات جامع سلامت شهری شماره ۲ نطنز در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان نطنزی و تمرکز زدایی خدمات سلامت در سطح شهر در منطقه ای پر جمعیت احداث می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: این پایگاه در دوطبقه و با مشارکت خیرین نطنزی با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد و 500 میلیون ریال ساخته و به بهره برداری خواهد رسید.

علیرضا چاوش زاده، در پایان یادآور شد: در این پایگاه، خدمات سلامت از قبیل پزشکی، دندانپزشکی، مشاوره های بهداشتی درمانی و واکسیناسیون ارائه خواهد شد.