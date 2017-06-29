محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۶ عملیات اطفای حریق و ۳ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۹۲ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۹ مورد منجر به عملیات شده، ۱۳ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۷۸ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۹۲ ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۹ مورد آتش سوزی شامل حریق گلخانه در جاده تهران، حریق درختان در بلوار غنی زادگان، حریق خودرو در بلوار بدیع الزمان و ۳ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی در پشت فروشگاه اتکا، پردیس و جورقان بوده است.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان عنوان کرد: همچنین ۳ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در خیابان پاستور، مهار حیوانات در شهرک مدرس و عملیات امداد و نجات در حادثه نشت سوخت خودرو در جهان نما توسط آتش نشانان به انجام رسید.

بیاناتی یاداور شد: تعداد ۳ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.