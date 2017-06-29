حضور عروسک های غول پیکر در کاروانسرای تاریخی کوهاب نطنز

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رشیدی، عصر پنجشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره طبیعت گردی طب سنتی و گیاهان داروئی نطنز، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در فضای نمایشگاه این جشنواره که در کاروانسرای کوهاب برپا شده است با همکاری موسسه توسعه هنرهای معاصر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عروسک های غول پیکر ایرانی به مدیریت حامد زارعان از کمپانی عروسک های غول پیکر برنامه های ویژه خود را هر شب در این کاروانسرای برگزار می کنند.

وی تصریح کرد: این عروسک های غول پیکر با نام های حاجی فیروز و پهلوان کچل که نمادی از عروسک های سنتی ایران هستند به دلیل ارتفاع زیاد و جذابیت‌های بصری، در گروههای سنی مختلف بسیار مورد استقبال حاضرین در این جشنواره قرار گرفته است.

دبیر اجرائی جشنواره طبیعت گردی طب سنتی و گیاهان داروئی نطنز در ادامه افزود: نقطه عطف این کار در دومین روز این جشنواره همزمان با برگزاری جشن کودک و طبیعت به منظور آشنایی کودکان با آیین های نمایش عروسکی ایران بود و تا آخرین روز برگزاری جشنواره نیز ادامه خواهد داشت.

وی در پایان یادآور شد: عروسک های غول پیکر که هر کدام ۸۰ کیلو وزن دارند و از مواد بازیافتی مانند بطری های آب معدنی ساخته شده اند که به همراه موسیقی سنتی اقوام مختلف و با اجرای حرکات موزون نمایشی در محوطه نمایشگاه شور و شوق خاصی را به جشنواره طبیعت گردی طب سنتی و گیاهان داروئی نطنز بخشیده اند.