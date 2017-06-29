به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، یکی از وکلای دولت آمریکا در بیانیه‌ای گفت که هیئت منصفه دادگاه رسیدگی به پرونده ساختمان «بنیاد علوی» به نفع دولت آمریکا حکم صادر کرده است.

پیش از این وکلای دولت آمریکا روز دوشنبه از اعضای هیئت منصفه دادگاه رسیدگی به پرونده بنیاد علوی درخواست کرده بود تا ساختمان این موسسه و دیگر املاک مرتبط با آن را که در منطقه «منهتن» نیویورک مستقر است را مصادره کند.

۶۰ درصد مالکیت یک برج در منطقه منهتن نیویورک متعلق به بنیاد علوی است و مقامات آمریکایی در تلاش هستند که با مصادره آن، به افرادی که آمریکایی ها مدعی هستند که قربانیان اقدامات تروریستی ایران هستند، غرامت پرداخته شود. ۴۰ درصد دیگر سهام این برج متعلق به «شرکت آسا» است که مقامات آمریکایی مدعی هستند با بانک ملی ایران ارتباط دارد.

هیئت منصفه دادگاه رسیدگی به این پرونده امروز حکم داد که کنترل این برج که در اختیار دولت ایران است، منجر به ایجاد میلیون‌ها دلار درآمد ناشی از اجاره این برج در طی سال می شود و این نقض قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران است.

این حکم هیئت منصفه دادگاه آمریکا به این معنی است که دادستان‌های فدرال اکنون می‌توانند اقدامات خود را برای مصادره این ساختمان شروع کنند.