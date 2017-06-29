متهم آدم ربا در شاهرود دستگیر شد/ آغاز آدم ربایی با بازی کلش

سرهنگ سید مجتبی اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات پرونده آدم ربایی ابراز داشت: درمورخه ۲۵ اردیبهشت ماه فردی با مراجعه به پلیس آگاهی در یکی از شهرستانهای استان همدان، از ربوده شدن دختر ۱۹ ساله خود خبرداد واعلام کرد، دخترش پس از فارغ شدن از جلسه امتحان مدرسه به منزل مراجعه نکرده است.

وی افزود: بعد از تحقیقات میدانی و به کارگیری علوم پلیسی مشخص شد در اصفهان مبلغ ۳۰میلیون ریال از حساب دختر جوان برداشت شده و در آخرین ردپای گرفته شده مشخص شد به شاهرود عزیمت داشته است.

فرمانده انتظامی شاهرود به اعزام اکیپی از کارآگاهان پلیس آگاهی همدان مورد نظر به شاهرود اشاره داشت و افزود: بعد از تحقیقات به عمل آمده، شب گذشته درجنگلهای اطراف شاهرود فردی جوان که با آدم ربای مورد نظر در ارتباط بود دستگیر و پس از بازجویی های انجام شده درنهایت با استفاده ازمنابع پلیسی مخفیگاه دختر و پسر جوان در یکی از شهرک های شاهرود شناسایی و هردونفر در اقدامی ضربتی توسط کاراگاهان پلیس آگاهی دستگیر شدند.

اشرفی به بازجویی های تخصصی از دوجوان مذکور اشاره داشت و افزود: چند ماه قبل پسر ۲۶ ساله ودختر ۱۹ ساله از طریق بازی موبایلی کلش با یکدیگر آشنا و سپس با استفاده از شبکه های اجتماعی فضای مجازی باهم ارتباط برقرار کرده و درنهایت پس از مدتی ارتباط مخفیانه دختر جوان به اصفهان عزیمت و پسر نیز با حضور درمحل، وی را به شاهرود انتقال داده است.

وی با اشاره به پرونده متشکله در استان همدان با مضمون آدم ربایی گفت: با توجه به اینکه پرونده نیابتا به شاهرود ارجاع شده متهم به ماموران پلیس آگاهی همدان تحویل و نامبرده برای رسیدگی به اتهام انتسابی به استان مذکور منتقل شد.