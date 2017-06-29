قطر: از اقدامات کشورهای عربی شوکه شدیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، «محمد بن عبدالرحمن» وزیر خارجه قطر که به آمریکا سفر کرده در نشستی خبری از مرکز عربی در واشنگتن تأکید کرد که دوحه از تصمیمات اتخاذ شده از سوی امارات، عربستان، مصر و بحرین شوکه شده و آن را غیر قابل توجیه می داند.

وزیر خارجه قطر همچنین تأکید کرد که مطالبات کشورهای عربی که در قالب یک فهرست ۱۳ موردی ارائه شده غیر قابل بررسی است و اجرای این مطالبات در مهلتی ۱۰ روزه امکان پذیر نیست.

وزیر امور خارجه قطر اعلام کرد که موضع دوحه در خصوص بحران سوریه تغییر نکرده است.

او گفت موضع قطر درباره سوریه نه از بحران بلکه بر اساس اصول اعتقادی این کشور شکل گرفته است. وی با متهم کردن دولت سوریه به ارتکاب جرایم در این کشور بر لزوم مجازات مسئولان دولت سوریه پافشاری کرد.

وزیر خارجه قطر یادآور شد بر اساس قوانین بین المللی روابط بین کشورها تنظیم می شود و باید به این قوانین احترام گذاشته شود و گفت: سخن گفتن از مطالباتی که غیر قابل بررسی است حاکمیت ملی یک کشور را زیر سوال می برد و بر خلاف قوانین بین المللی است.

وزیر خارجه قطر تأکید کرد که دوحه با همه همکاری می کند و افزود: تنها مسیر هوایی ما از طریق ایران است، موضع ما در خصوص رابطه با ایران روشن است ایران همسایه ماست به همین دلیل باید رابطه مثبتی با تهران داشته باشیم.

وی یادآور شد که در میان شرکای تجاری ایران در میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس قطر در جایگاه پنجم قرار دارد در حالی که بیشترین حجم همکاری تجاری ایران با امارات است.

وزیر خارجه قطر درباره پایگاه هوایی العدید آمریکا که در دوحه قرار دارد نیز گفت که این پایگاه نشان دهنده همکاری ما با واشنگتن است و نیاز نداریم تا از وجود این پایگاه در قطر به عنوان اهرم فشار استفاده کنیم.

وی تأکید کرد که کشورش همکاری با سازمان ها و نهادهای بین المللی را برای رفع تحریم های کشورهای عربی ادامه خواهد داد.